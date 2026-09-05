ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ - Η στιγμή της πτώσης του Phantom.... Αγνοούνται οι δύο πιλότοι μας Σμηναγός και Υποσμηναγός! Επιστρέφει εκτάκτως από την ΔΕΘ ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης

Εως αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει γνωστή η τύχη των δύο χειριστών του (Σμηναγός και Υποσμηναγός), ενώ καθώς περνούν τα λεπτά χωρίς να έχο...



Το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο αφότου ξεκίνησε την επίδειξή του, και ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν από κοντινή απόσταση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αεροσκάφος φαινόταν να βγάζει καπνούς πριν την πτώση σου. Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος και συνετρίβη.











Το αεροσκάφος έχει κοπεί στα δύο και έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε δύο διαφορετικά σημεία. Κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, μια ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και 23 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Το αεροσκάφος έχει κοπεί στα δύο και έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε δύο διαφορετικά σημεία. Κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, μια ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και 23 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.





Εως αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει γνωστή η τύχη των δύο χειριστών του (Σμηναγός και Υποσμηναγός), ενώ καθώς περνούν τα λεπτά χωρίς να έχουν εντοπιστεί, η αγωνία κορυφώνεται.Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα