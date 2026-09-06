Πολεμικό Ναυτικό: Η Naval Group θέλει το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Super Vita

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ( δείτε ΕΔΩ ) ότι στις 3 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) συνάντη...





Η Naval Group δεν είναι η μόνη εταιρία που διεκδικεί το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ελληνικών Super Vita. Στις 18 Νοεμβρίου του 2025 πραγματοποιήθηκε συνάντηση επιτελών του ΓΕΝ με εκπροσώπους της σουηδικής Saab, με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό των Super Vita, ενώ για τον ίδιο λόγο, στις 12 Μαρτίου του 2026, πραγματοποιήθηκε συνάντηση επιτελών του ΓΕΝ με εκπροσώπους της ισραηλινής Elbit Systems.



Υπενθυμίζουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) διατηρεί σε υπηρεσία επτά (7) Super Vita, οι οποίες εντάχθηκαν σε υπηρεσία το 2005, το 2006 (δύο σκάφη), το 2010, το 2015, το 2020 και το 2022 (αποκτήθηκαν σε τρείς παρτίδες των τριών, δύο και δύο πλοίων αντίστοιχα).





Οι διαστάσεις των πλοίων είναι (μήκος x πλάτος x βύθισμα) 61,9 μέτρα x 9,5 μέτρα x 2,6 μέτρα και το εκτόπισμα τους είναι 670 τόνοι με πλήρη φόρτο. Ο οπλισμός τους αποτελείται από ένα (1) πυροβόλο Super Rapido των 76/62 χιλιοστών, δύο (2) πυροβόλα OTO Melara των 30 χιλιοστών, ένα (1) πυραυλικό σύστημα εγγύς αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας RAM (Rolling Airframe Missile) των 21 θέσεων και οκτώ (8) πύραυλοι κατά πλοίων MM-40 Exocet.

