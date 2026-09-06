«Το πογκρόμ πέτυχε... Η Κωνσταντινούπολη πέθανε»! Όταν ξημέρωνε η 6η Σεπτεμβρίου του 55 κανείς δε μπορούσε να φανταστεί πόσος πόνος τον περίμενε

Ήμουνα ανάμεσα σε αυτά τα πιτσιρίκια που ηχογραφήσαμε με τον Δήμητρη Τυπάλδο, την Πόλη Κωνσταντινούπολη σε στίχους του Μποστ και σε μουσικ...

Για αυτήν την Βασίλισσα των Πόλεων.Είχα την τύχη τα Σεπτεμβριανά να αποτελέσουν την πτυχιακή μου εργασία. Kαι αν κατάλαβα ένα πράγμα αυτό είναι πως:Τα Σεπτεμβριανά είναι ένα μόνο κομμάτι του μεγάλου παζλ του αναγκαστικού εκτουρκισμού όλων των μειονοτήτων και των αντιδημοκρατικών πολιτικών εξολόθρευσης της ελληνικής και όχι μόνο κοινότητας, που είχαν ξεκινήσει από τους Νεότουρκους στις αρχές του 20ου αιώνα…Και δύστυχως, όπως παρατηρούμε αυτή η χώρα δεν μπόρεσε ποτέ να συμβαδίσει με τη Δημοκρατία. Το βαθύ Ισλάμ και η Δημοκρατία παραμένει μια εξίσωση άλυτη ανά τους αιώνες.Και το Πογκρόμ πέτυχε. Από τους περίπου 200.000 Έλληνες που κατοικούσαν στην Πόλη (σε πληθυσμό 1.500.000) αυτοί τη στιγμή διαμένουν λιγότεροι από 2.000.Η αφορμήΛίγες μέρες πριν, στις 28 Αυγούστου ο Μεντερές άρχισε να διαδίδει ότι οι Ελληνοκύπριοι σκόπευαν να προβούν σε σφαγές κατά των Τουρκοκυπρίων ενώ εντείνονταν και στον τουρκικό τύπο (Hürriyet), τα δημοσιεύματα που πυροδοτούσαν τις ανησυχίες για επιθέσεις Ελληνοκυπρίων εναντίον Τουρκοκυπρίων. Την ίδια μέρα στις εκκλησίες Παναγίας Νεοχωρίου και Αγίων Ταξιαρχών Στένης, παρουσία αστυνομικών, πλήθος ανδρών ανενόχλητοι σκόρπισαν τον πανικό, ορμώντας και λεηλατώντας… Ήταν φανερό, πως κάτι αργά ή γρήγορα θα γινόταν.Μόνο που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό που θα επακολουθούσε.Τα μεσάνυκτα της 5ης προς 6ης Σεπτεμβρίου εξερράγη μία βόμβα στον προαύλιο χώρο του τουρκικού προξενείου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. (Σύμφωνα με έρευνες και όπως εξακριβώθηκε αργότερα στη δίκη των γεγονότων του ’61 η βόμβα είχε μεταφερθεί μέσω Τούρκου πράκτορα, ενώ τοποθετήθηκε στο χώρο από τον ίδιο τον κλητήρα του τουρκικού προξενείου. Και από εκεί και μετά ξεκίνησε ο εφιάλτης.)Διαβάστε περισσότερα στο http://www.wearewhatwedo.gr.com/2016/09/%CE%97-%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%80%CE%AD%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B5-6-7-%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF/