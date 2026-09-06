Κρήτη: Η απίστευτη ιστορία του επιχειρηματία που σώθηκε χάρη στην Παναγία









Ο ίδιος, όπως αναφέρει η σε γνωστή εφημερίδα το ξεπλήρωσε, κοσμώντας με μια ασημένια ελιά τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, στον Ναό των Αγίων Αναργύρων στην Κρανιά του Μουζακίου Καρδίτσας.Ο Αντώνης Κ., με καταγωγή από το Ρέθυμνο, υπέφερε από συχνές ημικρανίες και, έχοντας ακούσει για τα θαύματα της Παναγίας Βασίλισσας, ζήτησε τη βοήθειά της τον περασμένο Απρίλιο.«Η κατάσταση της υγείας του τον ανησυχούσε, διότι, όταν παρουσιάζονταν οι ημικρανίες, δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος. Ζήτησε, λοιπόν, να τον μνημονεύουμε και να του στείλουμε λαδάκι και εικόνα από την Παναγία. Η Κυρία Θεοτόκος, ως μάνα βλέπουσα την αγάπη και την αυθόρμητη πίστη αυτών των ευλογημένων ανθρώπων της Κρήτης, χαμογέλασε και ευλόγησε ώστε να λυθεί η τιμωρία. Οι ημικρανίες σταμάτησαν και ο Αντώνης θέλησε την επιχείρησή του -ένα εστιατόριο στο Ρέθυμνο- να την κοσμεί και η εικόνα της Παναγίας Βασίλισσας για να πάνε καλά οι δουλειές» ανέφερε ο ιερέας του ναού.Μάλιστα, φαίνεται ότι οι δουλειές πλέον πάνε εξαιρετικά καλά για τον Κρητικό ταβερνιάρη, αφού το μαγαζί του είναι πάντα γεμάτο. «Εκλεισα εισιτήρια για τον χειμώνα να έρθω στη χάρη της την Τετάρτη που κάνετε την παράκληση για να την προσκυνήσω.Αλλά, πριν έλθω, θέλω να πέμψω ένα τάμα, μια ελιά στο εικόνισμά της (από την ονομασία του μαγαζιού ΕΛΑΙΑ), να την ευχαριστήσω, κι εγώ θα κάνω το κουμάντο μου τον χειμώνα. Εύχομαι κάθε μέρα, και όσο περνούν τα χρόνια, όλο και πιο πολλοί να έρχονται στη χάρη της. Βοήθειά μας και όλου του κόσμου» φέρεται ότι έγραφε ο Αντώνης στο μήνυμά του προς τον ιερέα του ναού.Πηγή: Εφημερίδα Espresso