ΕΛΒΟ: Νέα ζωή στα στρατιωτικά Mercedes G-Class του Ελληνικού Στρατού – Οι αναβαθμίσεις που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον εκσυγχρονισμό παλαιότερων στρατιωτικών οχημάτων παρουσιάζει η ΕΛΒΟ στη φετινή ΔΕΘ, με επίκεντρο τα Merce...



Η προσέγγιση της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων βασίζεται στη διατήρηση των υφιστάμενων οχημάτων και στην ενσωμάτωση σύγχρονων συστημάτων κινητικότητας, προστασίας, αντίληψης πεδίου και υποστήριξης του πληρώματος, με στόχο την παράταση της επιχειρησιακής ζωής τους χωρίς την ανάγκη συνολικής αντικατάστασης του στόλου.



Το πρωτότυπο Mercedes G-Class GD290



Στο περίπτερο της ΕΛΒΟ στη ΔΕΘ παρουσιάζεται το πρωτότυπο Mercedes G-Class GD290, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας φιλοσοφίας εκσυγχρονισμού που προωθεί η εταιρεία.



Η βασική λογική είναι η αξιοποίηση του υπάρχοντος αμαξώματος και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, ώστε το όχημα να αποκτά δυνατότητες προσαρμοσμένες στις σημερινές επιχειρησιακές απαιτήσεις.



Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την ΕΛΒΟ, οι Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να αναβαθμίζουν σταδιακά τους ήδη διαθέσιμους στόλους, αντί να προχωρούν σε μαζική αντικατάσταση οχημάτων που έχουν ακόμη επιχειρησιακή αξία.







Το πρωτότυπο Mercedes G-Class GD290Στο περίπτερο της ΕΛΒΟ στη ΔΕΘ παρουσιάζεται το πρωτότυπο Mercedes G-Class GD290, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας φιλοσοφίας εκσυγχρονισμού που προωθεί η εταιρεία.Η βασική λογική είναι η αξιοποίηση του υπάρχοντος αμαξώματος και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, ώστε το όχημα να αποκτά δυνατότητες προσαρμοσμένες στις σημερινές επιχειρησιακές απαιτήσεις.Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την ΕΛΒΟ, οι Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να αναβαθμίζουν σταδιακά τους ήδη διαθέσιμους στόλους, αντί να προχωρούν σε μαζική αντικατάσταση οχημάτων που έχουν ακόμη επιχειρησιακή αξία.

Νέος κινητήρας και αυτόματο κιβώτιο



Ο εκσυγχρονισμός περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις στο σύστημα κίνησης.



Στο όχημα προβλέπεται εγκατάσταση νέου κινητήρα και αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και της ευκολίας χειρισμού.



Παράλληλα, το εσωτερικό έχει επανασχεδιαστεί, με εργονομικά και ρυθμιζόμενα καθίσματα, καθώς και υποβραχιόνια με ανάρτηση.



Προστίθεται ακόμη ηλεκτρικό σύστημα κλιματισμού, βελτιώνοντας τις συνθήκες για το πλήρωμα κατά τη διάρκεια της αποστολής.



Ενδοεπικοινωνία και νέος εξοπλισμός πληρώματος



Στις αναβαθμίσεις περιλαμβάνεται ενσωματωμένο σύστημα ενδοεπικοινωνίας, καθώς και νέες παροχές για την υποστήριξη του προσωπικού.



Το πακέτο περιλαμβάνει θύρες USB, δυνατότητα σύνδεσης τηλεφώνου, αποθηκευτικούς χώρους και συμπαγή ψυγεία.



Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια για καλύτερη εργονομία και πιο λειτουργικό περιβάλλον για τους επιβαίνοντες.



Κάμερες 360 μοιρών για ημέρα και νύχτα



Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην αντίληψη της κατάστασης γύρω από το όχημα.



Η πρόταση της ΕΛΒΟ προβλέπει σύστημα καμερών 360 μοιρών, το οποίο προσφέρει ορατότητα περιμετρικά του οχήματος τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα.



Παράλληλα, ο συμβατικός φωτισμός έχει αντικατασταθεί από συστήματα LED, ενώ προβλέπεται και επιπλέον εξωτερικός φωτισμός για τη βελτίωση της ορατότητας κατά την επιχειρησιακή χρήση.

Προστασία απέναντι σε drones και σύγχρονες απειλές



Σημαντικό τμήμα του προγράμματος αφορά την παθητική προστασία του οχήματος και του πληρώματος.



Μεταξύ των λύσεων που παρουσιάζει η ΕΛΒΟ περιλαμβάνεται δίχτυ προστασίας κατά drones, καθώς και καμουφλάζ που μειώνει τη δυνατότητα θερμικής και οπτικής ανίχνευσης.



Προβλέπεται επίσης προστασία κατά του θρυμματισμού για το παρμπρίζ και χρήση άθραυστων καθρεφτών.



Τα οχήματα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του στρατιωτικού προτύπου MIL-STD.



Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης για την εγκατάσταση οπλικών συστημάτων, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε αποστολής.



Βιτετζάκης: «Φέρνουμε τους υπάρχοντες στόλους στη σύγχρονη εποχή»



Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΛΒΟ, Υποστράτηγος ε.α. Αντώνης Βιτετζάκης, αναφέρθηκε στη φιλοσοφία του προγράμματος.



«Η ΕΛΒΟ επαναπροσδιορίζει τι μπορεί να προσφέρει ο εκσυγχρονισμός των στρατιωτικών οχημάτων», δήλωσε.



Όπως πρόσθεσε:



«Συνδυάζοντας τη βαθιά μηχανική μας εμπειρία με την τεχνογνωσία μας στις πιο πρόσφατες τεχνολογίες, μπορούμε να φέρουμε τους υπάρχοντες στόλους στη σύγχρονη εποχή, ώστε να συνδυάσουν δεκαετίες επιχειρησιακής υπηρεσίας με νέες δυνατότητες, μεγιστοποιώντας την αξία των επενδύσεων που έχουν ήδη κάνει οι πελάτες μας».



Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση ενισχύει τη στρατιωτική ικανότητα και επεκτείνει την αξία των υφιστάμενων υποδομών και επενδύσεων.

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον εκσυγχρονισμό παλαιότερων στρατιωτικών οχημάτων παρουσιάζει η ΕΛΒΟ στη φετινή ΔΕΘ, με επίκεντρο τα Mercedes G-Class που υπηρετούν στον Ελληνικό Στρατό για περισσότερα από 30 χρόνια.