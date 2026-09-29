Υγρά απόβλητα από εγκαταστάσεις της Interbeton κατέληγαν στον Κηφισό, συνελήφθη 55χρονος

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 55χρονος, υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων της εταιρείας, όπου λειτουργεί μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της ΓΑΔΑ, σε συνεργασία με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε διαρροή υγρών αποβλήτων από τη μονάδα επεξεργασίας και συγκεκριμένα από δεξαμενή καθίζησης, η οποία βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και κοντά στην όχθη του Κηφισού.Οι Αρχές προχώρησαν στη συνέχεια σε αυτοψία στην εξωτερική περίφραξη της εγκατάστασης, στο σημείο εξόδου των υγρών αποβλήτων. Εκεί διαπιστώθηκε συνεχής ροή, η οποία είχε σχηματίσει ρυάκι στην επιφάνεια του εδάφους, με κατεύθυνση προς τον Κηφισό, όπου και κατέληγε.Σύμφωνα με την αστυνομία, η διαρροή είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση των υδάτων του Κηφισού και ενείχε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.Από τη μακροσκοπική εξέταση των υγρών αποβλήτων και τη χρήση πεχαμετρικού χαρτιού διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζαν αλκαλική αντίδραση. Παράλληλα, ελήφθησαν δείγματα από το σημείο, τα οποία στάλθηκαν για εργαστηριακή ανάλυση.