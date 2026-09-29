Δεν ξεχνούν... Δεν συγχωρούν! Η μονάδα «Gideonim Unit 33 σκότωσε τον οδηγό της μοτοσικλέτας που είχε απαγάγει την Ισραηλινή το 2023

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μέσω στοχευμένου αεροπορικού πλήγματος Η επίλεκτη μονάδα της ισραηλινής αστυνομίας «Gideonim Unit 33» (της ...

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μέσω στοχευμένου αεροπορικού πλήγματοςΗ επίλεκτη μονάδα της ισραηλινής αστυνομίας «Gideonim Unit 33» (της διεύθυνσης Lahav 433), σε συνεργασία με τον ισραηλινό στρατό (IDF) και τη Shin Bet, εξουδετέρωσε τον Παλαιστίνιο τρομοκράτη Σαχέρ Νιντάλ Σακρ (Saher Nidal Latfi Sakr) στην περιοχή Νουσέιρατ της κεντρικής Γάζας.Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μέσω στοχευμένου αεροπορικού πλήγματος, και οι ισραηλινές δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα σχετικό βίντεο από drone.Ο Σακρ είχε ταυτοποιηθεί ως ο οδηγός της μοτοσικλέτας που μετέφερε τη Νόα Αργκαμάνι κατά τη βίαιη αρπαγή της ίδιας και του συντρόφου της, Αβινατάν Ορ, από τον χώρο του μουσικού φεστιβάλ Nova.Ο Σακρ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα στο γνωστό βίντεο από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.Στο βίντεο, αρπάζει την Νόα Αργκαμάνι και τον σύντροφό της Αβινατάν Ορ από το μουσικό φεστιβάλ Nova.Το βίντεο της απαγωγής της, όπου φώναζε «Μη με σκοτώνετε!» απλώνοντας τα χέρια της προς τον σύντροφό της, είχε γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αποτρόπαια ντοκουμέντα εκείνης της ημέρας.Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, ο Σακρ ανήκε σε οργανώσεις παγκόσμιου τζιχάντ στη Γάζα, προμήθευε με όπλα τη Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου και συνέχιζε να σχεδιάζει νέες επιθέσεις παραβιάζοντας τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.Η Νόα Αργκαμάνι διασώθηκε ζωντανή στις 8 Ιουνίου 2024 μετά από 245 ημέρες ομηρείας, σε μια από τις πιο ρισκαδόρικες και σύνθετες επιχειρήσεις των ισραηλινών δυνάμεων (IDF, Shin Bet και της αντιτρομοκρατικής μονάδας Yamam).Η Ισραηλινή κρατούνταν κλειδωμένη σε δωμάτιο διαμερίσματος στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσέιράτ της κεντρικής Γάζας, περιτριγυρισμένη από ένοπλους φρουρούς. Η επιχείρηση έγινε μέρα μεσημέρι. Οι Ισραηλινοί κομάντος έκαναν ταυτόχρονη έφοδο σε δύο διαφορετικά κτίρια που απείχαν 200 μέτρα μεταξύ τους.Από το πρώτο κτίριο διέσωσαν την Αργκαμάνι και από το δεύτερο άλλους τρεις ομήρους (Σλόμι Ζιβ, Αλμόγκ Μεΐρ Τζαν, Αντρέι Κοζλόφ).Κατά την αποχώρηση, οι δυνάμεις δέχθηκαν σφοδρά πυρά από βαριά όπλα και RPG. Για να τους καλύψει, ο ισραηλινός στρατός δημιούργησε ένα «τείχος πυρός» με αεροπορικές επιδρομές.Οι όμηροι μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σώοι στο Ισραήλ. Η επιχείρηση ονομάστηκε «Επιχείρηση Αρνόν» προς τιμήν του Αρνόν Ζαμόρα, του διοικητή της Yamam που τραυματίστηκε θανάσιμα στη μάχη.Από την πλευρά της Γάζας, οι αρχές του θύλακα ανέφεραν εκατοντάδες απώλειες αμάχων και ενόπλων κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.Η Gideonim είναι μία από τις πιο μυστικές, επίλεκτες μονάδες της Ισραηλινής Αστυνομίας, η οποία λειτουργεί υπό τη διεύθυνση της διάσημης διεύθυνσης εγκλημάτων Lahav 433 (το αντίστοιχο "FBI" του Ισραήλ).Είναι μονάδα τύπου Mista'arvim (μυστικοί πράκτορες). Τα μέλη της επιχειρούν μεταμφιεσμένα, αφομοιώνονται με τον τοπικό αραβικό πληθυσμό και ειδικεύονται στη συλλογή πληροφοριών, τις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις και τις συλλήψεις / εξουδετερώσεις υψηλού κινδύνου.Ιδρύθηκε το 1994 με αρχικό στόχο την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Θεωρείται η δεύτερη κορυφαία αστυνομική μονάδα ειδικών δυνάμεων στο Ισραήλ, ακριβώς μετά τη Yamam.Το όνομα «Γεδεών» (Gideon) προέρχεται από τον βιβλικό Κριτή Γεδεών, ο οποίος επέλεξε μόνο 300 επίλεκτους πολεμιστές για να νικήσει έναν ολόκληρο στρατό, υποβάλλοντάς τους σε μια δοκιμασία πόσης νερού. Μέχρι σήμερα, οι δόκιμοι της μονάδας περνούν την ίδια συμβολική δοκιμασία στο τέλος της 9μηνης εκπαίδευσής τους.