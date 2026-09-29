ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Αυτά τα τρόφιμα θα τρώνε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας το 2050!

Η επιστημονική έρευνα δεν μας φέρνει απλώς πιο βολικές και φθηνότερες επιλογές για φαγητό, αλλά και την ελπίδα να ξεπεραστούν τα ζητήματ...
Η επιστημονική έρευνα δεν μας φέρνει απλώς πιο βολικές και φθηνότερες επιλογές για φαγητό, αλλά και την ελπίδα να ξεπεραστούν τα ζητήματα της αειφορίας.
1. Έντομα
Ένα φαγητό του μέλλοντος που σίγουρα θα μας πάρει χρόνο να συνηθίσουμε. Γρύλοι, ακρίδες και σκουλήκια στο πιάτο δεν είναι και ό,τι καλύτερο, ως ιδέα τουλάχιστον. Ωστόσο, ήδη καταναλώνονται είτε ολόκληρα είτε σε προσθήκη σε άλευρα, δημητριακά ακόμα και σε μπιφτέκια (στην Ελβετία ήδη πωλούνται τυποποιημένα). Πλούσια σε πρωτεΐνες και βιταμίνες και άφθονα στη φύση είναι ιδανική τροφή για το μέλλον, όπως αναφέρουν επίσημες υπηρεσίες του ΟΗΕ.
2. Εργαστηριακά κρέατα
Οι επιστήμονες σε εταιρείες όπως οι Memphis Meat και Mosa Meat δημιουργούν συνθετικό κρέας στο εργαστήριο. Μια μελέτη του 2011, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Environmental Science and Technology, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το τεχνητό κρέας θα απαιτεί για την παρασκευή του 7%-45% χαμηλότερη ενέργεια, 78%-96% χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 99% λιγότερη χρήση της γης από το συμβατικά παραγόμενο ευρωπαϊκό κρέας.
3. Εκτρεφόμενα ψάρια
Η υπεραλίευση αποτελεί μείζον πρόβλημα, αλλά πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι εάν εφαρμοστούν καλύτερες εμπορικές αλιευτικές πρακτικές και σε συνδυασμό με την πρόοδο στην υδατοκαλλιέργεια ή την ιχθυοκαλλιέργεια, θα αυξηθούν τα αλιεύματα.
4. Φύκη
5. 3D εκτυπωμένα τρόφιμα
Τα τρισδιάστατα τρόφιμα μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο και να προσφέρουν μια νόστιμη και εύκολη στην κατανάλωση επιλογή για τους ηλικιωμένους που πάσχουν από δυσκολία στην κατάποση. Ακόμη και η NASA επένδυσε στην έρευνα για τρισδιάστατη εκτύπωση τροφίμων με μηδενική βαρύτητα, ώστε οι αστροναύτες να μπορούν να “μαγειρεύουν” στο διάστημα.
Πηγή: perierga.gr
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