Άγιος Παντελεήμονας: Στο «ελληνικό FBI» η ένοπλη επίθεση σε καφέ - Βρήκαν καλάσνικοφ στο καμένο ΙΧ

Το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών του ελληνικού FBI ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς σε καφετέρια το βράδυ της Παρασκευής στον...

Το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών του ελληνικού FBI ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς σε καφετέρια το βράδυ της Παρασκευής στον Άγιο Παντελεήμονα, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί από σφαίρα ένα 10χρονο κορίτσι.Ο ιδιοκτήτης, αλβανικής καταγωγής, σύμφωνα με πληροφορίες, αποφυλακίστηκε το 2021 καθώς είχε απασχολήσει για υπόθεση ναρκωτικών, αλλά και θα απόπειρα ανθρωποκτονίας.Το ΙΧ αυτοκίνητο που εντοπίστηκε καμένο στον Ασπρόπυργο και χρησιμοποιήθηκε από τους τέσσερις δράστες της ένοπλης επίθεσης, στο εσωτερικό του είχε ένα πολεμικό τυφέκιο Kalashnikov.Ο ιδιοκτήτης φέρετε να έχει ανοικτούς λογαριασμούς με έναν έγκλειστο πολύ σκληρό, επίσης Αλβανό βαρυποινίτη.Να σημειωθεί ότι από το σημείο της επίθεσης μεταφέρθηκε ένα ανήλικο κορίτσι στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακή». Πρόκειται για ένα παιδί, αλβανικής καταγωγής περίπου 10 ετών, που χτυπήθηκε στο πόδι και πιο συγκεκριμένα στην αριστερή γάμπα.Η μητέρα του το μετέφερε στο νοσοκομείο. Δεν είναι σαφείς οι πληροφορίες για την ώρα αν το πέτυχε σφαίρα ή θραύσμα. Ωστόσο, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Θα υποβληθεί σε επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθούν τα θραύσματα (ή η βολίδα).Το συμβάν έγινε περίπου στις 23:50 όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο με 4 επιβαίνοντες προσέγγισε ένα καφέ και άνοιξαν πυρ με υποπολυβόλο. Στη συνέχεια, εξαφανίστηκαν από το σημείο.