Μα δεν την νοιάζει... Διπλωματική πηγή: Με casus belli η Τουρκία δεν θα ενταχθεί σε ευρωμηχανισμούς - Ανησυχία για επισιτιστική κρίση

Μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν πρόκειται να ενταχθεί και να συμμετάσχει σε ευρύτερους ευρωπαϊκούς αμυντικούς μηχανισμούς, όσο υφίσταται απειλ...

Μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν πρόκειται να ενταχθεί και να συμμετάσχει σε ευρύτερους ευρωπαϊκούς αμυντικούς μηχανισμούς, όσο υφίσταται απειλή πολέμου έστειλε ανώτατη διπλωματική πηγή. Παράλληλα, εξέφρασε έντονη ανησυχία στη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία. Θέση της Αθήνας είναι ότι η ΕΕ δεν πρέπει να εθελοτυφλεί και πρέπει να παρέμβει συλλογικά.Εξάλλου, ιδιαίτερα βαρύ αναμένεται το διπλωματικό πρόγραμμα της Ελλάδας τον Οκτώβριο, με την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να συμπίπτει με κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα.Όπως ανέφερε η διπλωματική πηγή, η προεδρία θα έχει «μεγάλο λόγο» στη διαδικασία επιλογής του ΓΓ, καθώς καλείται να αναζητήσει τη σύνθεση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου. Η Αθήνα έχει ήδη διαμορφώσει άποψη για τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις θέσεις αρχής της, ενώ προτεραιότητα είναι να διαπιστωθεί ποιοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη συναίνεση των Μονίμων Μελών.