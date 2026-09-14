Η τραγωδία του Falcon! Σαν σήμερα το 1999 πάνω από το Βουκουρέστι - Σκοτώνεται ο ΥΦΠΕΞ Γιάννος Κρανιδιώτης και άλλοι έξι επιβάτες - ΒΙΝΤΕΟ: Η μαρτυρία του πιλότου Ανδρουλάκη

militaire Στις 14 Σεπτεμβρίου 1999 στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας στο πρωθυπουργικό αεριωθούμενο αεροσκάφος Mystere Falcon 900B, σκοτώθηκε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης και έξι άλλοι επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του γιού του.Πρωτοδίκως, ο κυβερνήτης κ. Ιωάννης Ανδρουλάκης είχε βρεθεί ένοχος και καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση.Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε έφεση και αθωώθηκε από τις κατηγορίες της υπερβολικής ταχύτητας και του κακού χειρισμού του αυτόματου πιλότου και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 35 μηνών γιατί δεν είχε ανάψει τη φωτεινή ένδειξη «προσδεθείτε». Ακούστε τι είχε πει ο ίδιος σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Σπύρο Χαριτάτο.