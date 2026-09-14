Σέρρες: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του βαρυποινίτη που απέδρασε – Έλεγχοι στο τελωνείο Ευζώνων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται για δεύτερο 24ωρο οι έρευνες των αστυνομικών αρχών στη βόρεια Ελλάδα, για τον εντοπισμό του βαρυποινίτη που α...



Το σχέδιο της απόδρασης



Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις ένοπλοι, μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, πλησίασαν το μεταγωγικό όχημα έξω από την ψυχιατρική κλινική του Νοσοκομείου Σερρών.



Μέσα στο όχημα βρίσκονταν ο βαρυποινίτης, ακόμη ένας κρατούμενος και δύο αστυνομικοί φρουροί.



Οι δράστες φέρεται να έβγαλαν τον οδηγό από το μεταγωγικό και να τον ακινητοποίησαν στο έδαφος, ενώ με την απειλή όπλων ανάγκασαν τον δεύτερο φρουρό να ανοίξει το όχημα.



Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα απελευθέρωσαν τον κρατούμενο, τον επιβίβασαν σε ένα από τα δύο οχήματά τους και διέφυγαν.

Πηγή: skai.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται για δεύτερο 24ωρο οι έρευνες των αστυνομικών αρχών στη βόρεια Ελλάδα, για τον εντοπισμό του βαρυποινίτη που απέδρασε έξω από το νοσοκομείο Σερρών με την βοήθεια τεσσάρων συνεργών του.Οι έρευνες σύμφωνα με την ΕΡΤ έχουν επεκταθεί στα βόρεια σύνορα της χώρας, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο ο δραπέτης και οι συνεργοί του να επιχειρήσουν να διαφύγουν στο εξωτερικό.Στο τελωνείο των Ευζώνων πραγματοποιούνται εξονυχιστικοί έλεγχοι σε διερχόμενα αυτοκίνητα, στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων για τον εντοπισμό τους.Την ίδια στιγμή η φωτογραφία του δραπέτη έχει διαβιβαστεί στις αστυνομικές υπηρεσίες, προκειμένου οι αστυνομικοί που συμμετέχουν στις έρευνες να έχουν στη διάθεσή τους τα στοιχεία για την αναγνώρισή του.Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ελέγχοντας πιθανά σημεία και δρομολόγια διαφυγής, ενώ το ανθρωποκυνηγητό συνεχίζεται τόσο για τον δραπέτη όσο και για τους συνεργούς του.Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες μετά την κινηματογραφική απόδραση βαρυποινίτη από το Νοσοκομείο Σερρών, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν ένα από τα δύο οχήματα που φέρεται να χρησιμοποίησαν οι συνεργοί του, μέσα στο οποίο βρέθηκαν ένα καλάσνικοφ με σφαίρες και ένα μπιτόνι βενζίνης.Πρόκειται για μαύρο αγροτικό, το οποίο εγκαταλείφθηκε μετά από εμπλοκή σε τροχαίο. Το όχημα ερευνήθηκε εξονυχιστικά από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εξερευνήσεων Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή του Γραφείου Εγκληματικών Ερευνών Σερρών.Την ίδια ώρα, στην περιοχή της Βόλβης Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκε ένα δεύτερο όχημα, το οποίο έχει καεί ολοσχερώς και εξετάζεται, εάν χρησιμοποιήθηκε στην απόδραση.