«Ατσάλινα φτερά»: Προκλητική άσκηση της Τουρκίας με οπλισμένα F-16 νότια της Κύπρου

Μια προκλητική εκπαιδευτική άσκηση με τίτλο «Ατσάλινα Φτερά» πραγματοποίησε η τουρκική Πολεμική Αεροπορία νότια της Κύπρου, με τη συμμετο...

Μια προκλητική εκπαιδευτική άσκηση με τίτλο «Ατσάλινα Φτερά» πραγματοποίησε η τουρκική Πολεμική Αεροπορία νότια της Κύπρου, με τη συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών F-16 αλλά και αεροσκαφών υποστήριξης.Όπως ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο δημοσίευσε και σχετικό οπτικό υλικό, τα αεροσκάφη απογειώθηκαν από διαφορετικές αεροπορικές βάσεις και πραγματοποίησαν «εκτεταμένη εκπαιδευτική πτήση» νότια της Κύπρου και στον διεθνή εναέριο χώρο της Μεσογείου.«Τα ατσάλινα φτερά στους ουρανούς της Μεσογείου», αναφέρει η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι οι δραστηριότητες της Τουρκίας συνεχίζονται «με αποφασιστικότητα» με στόχο «την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων της χώρας μας στη Μεσόγειο», την ανάπτυξη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και τη διατήρηση της ετοιμότητας των μονάδων σε υψηλό επίπεδο.Στην άσκηση συμμετείχαν και ένα αεροσκάφος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ελέγχου E-7T, αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού KC-135R και το ένα ελικόπτερο T-70.Η αεροπορική δραστηριότητα συμπίπτει χρονικά με την έναρξη της τουρκικής άσκησης «Denizkurdu-I/2026» (Θαλασσόλυκος), η οποία πραγματοποιείται από τις 20 έως τις 25 Σεπτεμβρίου ταυτόχρονα στη Μαύρη Θάλασσα, τη Θάλασσα του Μαρμαρά, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.