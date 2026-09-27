Πλάκα: Φτάνουν στην Ελλάδα οι οικογένειες των θυμάτων για ταυτοποίηση μέσω DNA

Οι οικογένειες των θυμάτων αναμένεται να έρθουν στην Ελλάδα ώστε να δώσουν δείγμα DNA για την ταυτοποίηση – Τι εξετάζουν οι αρχές για τα ...



Παράλληλα οι έρευνες για την διερεύνηση των αιτιών συνεχίζονται με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη να καταγράφουν τον χώρο, να συλλέγουν και να αξιολογούν κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διακρίβωση των συνθηκών του συμβάντος.



Όσον αφορά την ταυτοποίηση των θυμάτων έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA, διαδικασία που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ.



Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι τέσσερις τουρίστες που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο ήταν Αμερικανοί υπήκοοι. Οι δύο από αυτούς ήταν αδέρφια αλβανικής καταγωγής και είχαν ταξιδέψει μαζί με τους συντρόφους τους.



Σχετικά με το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο, πρόκειται για μία Ελληνίδα και έναν Βρετανό.

Οι οικογένειες των θυμάτων αναμένεται να έρθουν στην Ελλάδα ώστε να δώσουν δείγμα DNA για την ταυτοποίηση – Τι εξετάζουν οι αρχές για τα αίτια της τραγωδίαςΣε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των έξι θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του κτιρίου επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε.