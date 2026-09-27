Βασιλικοί Τάφοι Αιγών: Εκεί όπου ξετυλίγεται η Μακεδονική λαμπρότητα.... Κατάβαση στη μοναδική ιστορία τους

Οι Βασιλικοί Τάφοι των Αιγών, της πρωτεύουσας της αρχαίας Μακεδονίας, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα στην περιοχή της Βεργίνας. Το μουσείο που στέκει ακριβώς δίπλα στο χώρο ανασκαφών, φιλοξενώντας, τους θησαυρούς που έχουν έρθει στο φως από την δεκαετία του '70, είναι το μέρος που πρέπει χωρίς δεύτερη σκέψη να επισκεφθείς για να ζήσεις την μαγεία του. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα ταξίδι στην ιστορική περίοδο της Μακεδονικής παντοδυναμίας.









Το πρώτο πράγμα που θα σε αφήσει πλήρως εντυπωσιασμένο δεν μπορεί παρά να είναι η λάρνακα φτιαγμένη με καθαρό χρυσό για υλικό της. Με βάρος που αγγίζει πάνω από δέκα ολόκληρα κιλά, αποτελούσε το μέρος που εναποτέθηκαν τα οστά του βασιλιά Φιλίππου του Β΄. Το μακεδονικό αστέρι, γνωστός κι ως ήλιος της Βεργίνας με τις 16 στον αριθμό ακτίνες του όσο το άθροισμα των στοιχειών της φύσης και των θεών του Ολύμπου, κοσμεί το κάλυμμα του, ενώ τα πλαϊνά του κομμάτια στολίζονται με φυτικά κοσμήματα.









Οδεύοντας προς το τέλος της περιήγησης θα έχεις την δυνατότητα να συναντήσεις όλα όσα βρέθηκαν στο τάφο του γιου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τα βλέμματα θαυμασμού να κλέβει η τεφροδόχος φτιαγμένη από ασήμι, που περιέχει τα οστά του δολοφονημένου από τον Κάσσανδρο, Αλέξανδρου του Δ΄.





Το χρυσό στεφάνι από βελανιδιά, είναι ακόμα ένα εύρημα το οποίο θα σε ενθουσιάσει με την λεπτομερή κατασκευή των πάνω από 300 φύλλων του, που ζυγίζει περισσότερο από μισό κιλό, με την ασπίδα και την πανοπλία του σπουδαίου βασιλιά να δίνει μια εικόνα της πολεμικής εμφάνισης της πιο πετυχημένης επεκτατικά δυναστείας.Οδεύοντας προς το τέλος της περιήγησης θα έχεις την δυνατότητα να συναντήσεις όλα όσα βρέθηκαν στο τάφο του γιου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τα βλέμματα θαυμασμού να κλέβει η τεφροδόχος φτιαγμένη από ασήμι, που περιέχει τα οστά του δολοφονημένου από τον Κάσσανδρο, Αλέξανδρου του Δ΄.





Το μουσείο των Αιγών, αποτελεί τόπος φιλοξενίας διάφορων αριστουργημάτων από κοσμήματα, μέχρι τοιχογραφίες και ψηφιδωτά. Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή τους κατάσταση το κτίριο διατηρεί συγκεκριμένους βαθμούς θερμοκρασίας, αλλά και υγρασίας στο χώρο του.

Βασιλικοί Τάφοι Αιγών: Ο ιστορικός πλούτος της Βεργίνας δεν σταματάει εδώ



Ο μοναδικός αρχαιολογικός χώρος της Βεργίνας, ένα μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς απ’ την Unesco, περιλαμβάνει κι άλλα βαρυσήμαντα μνημεία, που φέρουν μέγιστη ιστορική σημασία. Ο τάφος του Φιλίππου του Β', δύο μέτρα απόσταση από το χώρο του μουσείου αποπνέει ένα διάχυτο αέρα μυσταγωγίας στην ατμόσφαιρα, καταφέρνοντας να παραμείνει ασύλητος στο πέρασμα των αιώνων έως ότου ανακαλύφθηκε μαζί με τις δύο σπουδαίες του λάρνακες.









Ο τάφος του Φιλίππου Β'



Ο γειτονικός τάφος της Περσεφόνης, με την τοιχογραφία της αρπαγής της κόρης της θεάς Δήμητρας που του έδωσε το όνομά της, αλλά και αυτός του πρίγκηπα, που φημολογείται πως ανήκει στον γιό του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Ρωξάνης, μαζί με αυτόν των ελεύθερων κιόνων, ολοκληρώνουν τα μοναδικά ταφικά σύνολα. Το θέατρο των Αιγών, σημείο που εικάζεται πως βρήκε το θάνατο ο βασιλιάς Φίλιππος, αλλά και το γιγάντιο παλάτι χτισμένο πάνω στην κορυφή του λόφου, έρχονται να συνθέσουν ένα χώρο, που μας παρουσιάζει την λαμπρότητα των Μακεδόνων στο πραγματικό της εύρος.



Για να ξέρεις: Οι ανασκαφές της περιοχές των Αιγών είχαν ξεκινήσει απ’ τον 19ο αιώνα και κορυφώθηκαν το 1976, όπου ο σπουδαίος αρχαιολόγος Μανόλης Ανδρόνικος, ανακαλύπτει τον τάφο του Φιλίππου Β στην περιοχή.

Η είσοδος για το μουσείο ζητά να ακολουθήσεις την κατηφόρα ενός λιθόκτιστου δρόμου, που θα σε οδηγήσει στον τύμβο του υπόγειου μουσειακού χώρου, ο οποίος βρίσκεται καλυμμένος με χώματα, ομοιάζοντας την εικόνα των ταφών προτού έρθει στο φως η επιβλητική τους εικόνα. Διασχίζοντας την πόρτα, θα σε υποδεχτεί ένα άκρως σκοτεινό περιβάλλον για να το ακολουθήσει το φως των εκθεμάτων, που θα λάμψει φωτίζοντας τη μεγαλοπρέπεια της Μακεδονικής βασιλικής οικογένειας.