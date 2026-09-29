Η τραγική ιστορία του Ιππόλυτου που τον ερωτεύτηκε η μητριά του. Την απέρριψε κι εκείνη τον κατηγόρησε για βιασμό προκαλώντας την οργή του πατέρα του, Θησέα

Η ιστορία του Ιππόλυτου εκτυλίσσεται γύρω από τη σχέση του με τη μητριά του Φαίδρα, η οποία τον ερωτεύτηκε. Ήταν γιος του Θησέα τον οποίο απ...



















Ο Ιππόλυτος δεν μίλησε πουθενά για τα αισθήματα της μητριάς του και ο Θησέας τον καταράστηκε. Το τέλος του είναι το ίδιο με της πρώτης εκδοχής. Ο Ιππόλυτος πέφτει από το άρμα του και σκοτώνεται. Η τραγική ιστορία του Ιππόλυτου έχει εμπνεύσει πολλούς ζωγράφους. Στους πίνακές τους δείχνουν την αντίθεση ανάμεσα τα πάθη των ανθρώπων και τον παρεμβατικό ρόλο των θεών στις ζωές τους....









Ο Ιππόλυτος τιμούσε μόνο την παρθένα θεά του κυνηγιού Άρτεμη και αγνοούσε τη λατρεία της Αφροδίτης, της θεάς του έρωτα, η οποία για να τον τιμωρήσει, έκανε τη Φαίδρα να τον ερωτευτεί. Η Φαίδρα προσπάθησε να υπερνικήσει τον έρωτά που ένιωθε, αλλά μάταια. Εκμυστηρεύτηκε τα αισθήματά της στην παραμάνα της, η οποία τα μετέφερε στον Ιππόλυτο. Εκείνος όμως όχι μόνο δεν ανταποκρίθηκε, αλλά αντέδρασε με φρίκη.... Πληγωμένη η Φαίδρα από την απόρριψη που δέχθηκε από τον Ιππόλυτο, έβαλε τέλος στη ζωή της. Για να τον εκδικηθεί άφησε ένα γράμμα στο οποίο τον κατηγορούσε για βιασμό.

Η ιστορία του Ιππόλυτου εκτυλίσσεται γύρω από τη σχέση του με τη μητριά του Φαίδρα, η οποία τον ερωτεύτηκε. Ήταν γιος του Θησέα τον οποίο απέκτησε με την ερωμένη του, Βασίλισσα των Αμαζόνων Αντιόπη ή Ιππολύτη.Υπάρχουν δύο εκδοχές του μύθου οι οποίες είναι παρόμοιες ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά. Η πρώτη λέει ότι η Φαίδρα, κόρη του Βασιλιά Μίνωα, προσπάθησε να αποπλανήσει τον Ιππόλυτο. Εκείνος την έδιωξε, αλλά η Φαίδρα, ως ραδιούργα γυναίκα, τον κατηγόρησε πως επιχείρησε να τη βιάσει.Ο Θησέας έγινε έξαλλος με τον γιο του και παρακάλεσε τον Ποσειδώνα να τον τιμωρήσει. Ο θεός έστειλε ένα τέρας το οποίο τρόμαξε τα άλογα του νεαρού, αφήνιασαν, το άρμα του Ιππόλυτου ανατράπηκε και ο ίδιος μπλέχτηκε στα χαλινάρια και κομματιάστηκε. Πίνακας του Γκερέν: Ο Ιππόλυτος μπροστά στη Φαίδρα και τον Θησέα Σύμφωνα με τη δεύτερη εκδοχή, η Φαίδρα ήταν αθώα.