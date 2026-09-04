«Είχα θολώσει και της έριξα δυο χαστούκια» λέει ο Ρομά, πατέρας της 4χρονης που έδειρε τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια

Τη δική του εκδοχή για τη σωματική επίθεση στη διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων, δίνει ο Ρομά γονέας της 4χρονης μαθήτριας, π...



Μιλώντας στο MEGA, υποστήριξε ότι είχε «θολώσει» από όσα είχαν συμβεί και παραδέχθηκε ότι μπήκε στο σχολείο και χτύπησε την εκπαιδευτικό. «Είχα θολώσει τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και ναι, την χτύπησα, έριξα δύο χαστούκια», ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Οι αστυνομικοί πήρανε το δικό μου κορίτσι 4 χρονών στο τμήμα χωρίς να είναι η μάνα παρούσα. Της πήρανε κατάθεση χωρίς να είναι μπροστά κανένας», δήλωσε.



Νωρίτερα, κυκλοφόρησε βίντεο με τη στιγμή που ο γονέας επιτίθεται και χτυπά τη διευθύντρια του σχολείου, μετά την ένταση που είχε προηγηθεί για τον τρόπο με τον οποίο εκείνη απευθυνόταν στα παιδιά.



Το βίντεο έχει τραβηχτεί από το κινητό της ίδιας της διευθύντριας και αποτυπώνει τις στιγμές μετά την έναρξη της συμπλοκής. Η εκπαιδευτικός εμφανίζεται σκυμμένη στο έδαφος και να προσπαθεί να προστατευτεί, ενώ άνδρας με λευκή μπλούζα τη χτυπά στο κεφάλι.



Η ίδια ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια», ενώ σε άλλο σημείο απαντά στον γονέα: «Ναι, εσείς χτυπάτε».





Ο άνδρας ακούγεται να της ζητά εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο φώναζε στο παιδί του, με την ένταση να συνεχίζεται για λίγα ακόμη δευτερόλεπτα.





Τη δική του εκδοχή για τη σωματική επίθεση στη διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων, δίνει ο Ρομά γονέας της 4χρονης μαθήτριας, παραδεχόμενος ότι τη χτύπησε μετά την ένταση που είχε προηγηθεί στο σχολείο.Το περιστατικό έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση του πρώτου βίντεο από το νηπιαγωγείο, στο οποίο η διευθύντρια ακούγεται να φωνάζει με ιδιαίτερα έντονο τρόπο σε μικρά παιδιά, κατηγορώντας τα για ζημιά που, σύμφωνα με την ίδια, είχε γίνει στον χώρο. Μεταξύ άλλων, στο βίντεο ακουγόταν να λέει τη φράση: «Θα σας κόψω τα χέρια». Στο σημείο είχαν παρέμβει και περαστικοί, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο η εκπαιδευτικός μιλούσε στα παιδιά.