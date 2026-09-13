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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΧΕΙ ΤΥΧΕΙ... Πώς θα γλιτώσετε από επίθεση σκύλου; ΒΙΝΤΕΟ

Σεπτεμβρίου 13, 2026

Πώς θα υπερασπίσετε τον εαυτό σας σε περίπτωση που δεχθείτε επίθεση από έναν σκύλο; Τι πρέπει να κάνετε; Να τρέξετε να τον αποφύγετε...




Πώς θα υπερασπίσετε τον εαυτό σας σε περίπτωση που δεχθείτε επίθεση από έναν σκύλο;



Τι πρέπει να κάνετε; Να τρέξετε να τον αποφύγετε; Να μείνετε να παλέψετε;
Το μόνο σίγουρο είναι ότι στην περίπτωση που μας επιτεθεί ένας σκύλος, ΔΕΝ αρχίζουμε να ουρλιάζουμε και ΔΕΝ αρχίζουμε να τρέχουμε.

Κρατάμε τα χέρια μας γροθιά, ώστε να αποφύγουμε δάγκωμα στα δάκτυλα και προστατεύουμε το κεφάλι, το στέρνο και τον λαιμό μας.

Το βίντεο που ακολουθεί έχει όλες τις απαντήσεις





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