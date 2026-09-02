Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη διακινητή μεταναστών – Έβαλε 2 άτομα στο πορτ μπαγκάζ, έδωσαν 2.000 ευρώ για τη μεταφορά

Ένας 22χρονος διακινητής μεταναστών συνελήφθη χθες το βράδυ με επεισοδιακό τρόπο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση τ...

Ένας 22χρονος διακινητής μεταναστών συνελήφθη χθες το βράδυ με επεισοδιακό τρόπο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί τού Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης εντόπισαν χθες το βράδυ τον 22χρονο να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας, ενώ όταν πραγματοποιήθηκαν σήματα για διενέργεια ελέγχου, εκείνος δε συμμορφώθηκε σε αυτά και ανέπτυξε ταχύτητα. Στη συνέχεια το όχημα ακινητοποιήθηκε και έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκαν στον χώρο των αποσκευών δύο αλλοδαποί στερούμενοι νόμιμων εγγράφων διαμονής στην ελληνική επικράτεια.Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα από σημείο της ελληνοτουρκική μεθορίου έχοντας ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη και κατέλαβαν 1.000 ευρώ έκαστος σε κύκλωμα.Κατασχέθηκαν το όχημα μεταφοράς και ένα κινητό τηλέφωνο. Σε βάρος του 22χρονου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας, που διενεργεί την προανάκριση. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.