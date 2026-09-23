Φιντάν για άλωση Τριπολιτσάς: «Ο τουρκικός πληθυσμός υπέστη συστηματικές σφαγές... εκτεταμένες καταστροφές σε θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία»

Στην Τριπολιτσά και τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης αναφέρεται σε νέα ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Το τουρκικ...





Στην Τριπολιτσά και τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης αναφέρεται σε νέα ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.Το τουρκικό ΥΠΕΞ με ανάρτηση του υποστηρίζει ότι κατά την περίοδο 1821-1830 ο μουσουλμανικός τουρκικός πληθυσμός της Πελοποννήσου υπέστη «συστηματικές σφαγές», ενώ κάνει λόγο και για εκτεταμένες καταστροφές σε θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία.Σύμφωνα με την ανάρτηση, η καταστροφή αφορούσε, μεταξύ άλλων, χώρους λατρείας, μεντρεσέδες, νεκροταφεία και άλλα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία η τουρκική πλευρά χαρακτηρίζει προϊόν «σχεδιασμένης καταστροφής και λεηλασίας».Το τουρκικό υπουργείο αναφέρεται ειδικότερα σε σφαγή της Τριπολιτσάς, την οποία τοποθετεί στο πλαίσιο των βιαιοτήτων που σημειώθηκαν κατά την Ελληνική Επανάσταση.«Στη 205η επέτειο της σφαγής της Τριπολιτσάς, τιμούμε με ευχές για το έλεος του Θεού τη μνήμη των μουσουλμάνων Τούρκων αμάχων που σφαγιάστηκαν ανελέητα», αναφέρει χαρακτηριστικά το τουρκικό ΥΠΕΞ.