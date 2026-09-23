Όλυμπος: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια της σεζόν – Στα λευκά το Οροπέδιο των Μουσών

Τα πρώτα χιόνια της σεζόν έκαναν την εμφάνισή τους σήμερα στον Όλυμπο, καθώς η πτώση της θερμοκρασίας στα ορεινά έφερε τις πρώτες νιφάδες...

Τα πρώτα χιόνια της σεζόν έκαναν την εμφάνισή τους σήμερα στον Όλυμπο, καθώς η πτώση της θερμοκρασίας στα ορεινά έφερε τις πρώτες νιφάδες, δημιουργώντας ένα καθαρά φθινοπωρινό σκηνικό.Στην περιοχή της Πετρόστρουγκας η θερμοκρασία βρίσκεται στους 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ μετά τα μεσάνυχτα στα μεγαλύτερα υψόμετρα υποχωρεί ακόμη και κάτω από το μηδέν. Στο Οροπέδιο των Μουσών σημειώθηκε ασθενής χιονόπτωση, με τις νιφάδες να λιώνουν στη συνέχεια, ενώ νέα μικρή χιονόπτωση αναμένεται τις πρώτες πρωινές ώρες.Παρά το κρύο, τα καταφύγια του Ολύμπου εξακολουθούν να υποδέχονται επισκέπτες, με τη σεζόν να συνεχίζεται έως τα τέλη Οκτωβρίου.