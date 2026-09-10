Αυτή την ώρα... η Ελληνική Γή υποδέχεται τον Επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια... Στον Πύργο η κηδεία του

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης τελείται αυτή την ώρα στον Πύργο η κηδεία του Επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, του ενός εκ των δύο αεροπόρ...



Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου προσέρχονται για να πουν το τελευταίο «αντίο».







Στην τελετή παρίσταται ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, αποδίδοντας τιμή στη μνήμη του άτυχου επισμηναγού και στην προσφορά του στις Ένοπλες Δυνάμεις.









Ο 40χρονος ήταν παντρεμένος με τη φαρμακοποιό Ρούλα Κυριακοπούλου, με την οποία είχαν αποκτήσει έναν γιο, ο οποίος είναι μόλις πέντε ετών.



Ο Γιάννης Μπλέσιας υπηρετούσε ως ιπτάμενος στην Πολεμική Αεροπορία και έχασε τη ζωή του μαζί με τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, κατά τη διάρκεια της πτήσης του F-4E Phantom.





Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου προσέρχονται για να πουν το τελευταίο «αντίο».Στην τελετή παρίσταται ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, αποδίδοντας τιμή στη μνήμη του άτυχου επισμηναγού και στην προσφορά του στις Ένοπλες Δυνάμεις.Ο 40χρονος ήταν παντρεμένος με τη φαρμακοποιό Ρούλα Κυριακοπούλου, με την οποία είχαν αποκτήσει έναν γιο, ο οποίος είναι μόλις πέντε ετών.Ο Γιάννης Μπλέσιας υπηρετούσε ως ιπτάμενος στην Πολεμική Αεροπορία και έχασε τη ζωή του μαζί με τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, κατά τη διάρκεια της πτήσης του F-4E Phantom.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης τελείται αυτή την ώρα στον Πύργο η κηδεία του Επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, του ενός εκ των δύο αεροπόρων που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, όταν το μαχητικό αεροσκάφος F-4E Phantom που επέβαινε συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.