Στο όρος Ερμών στη Συρία ο Νετανιάχου: «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα τρομοκρατικό στρατό να εγκατασταθεί στα σύνορά μας»

Το Ιράν βρίσκεται κοντά στην ήττα, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας από το Όρος Ερμών στη Συρία, όπου βρίσκονται ...

Το Ιράν βρίσκεται κοντά στην ήττα, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας από το Όρος Ερμών στη Συρία, όπου βρίσκονται οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις [IDF] από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ μέχρι και σήμερα.Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε το Όρος Ερμών στη Συρία, μαζί με τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατζ και τον Αναπληρωτή Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων Υποστράτηγο Ταμίρ Γιαντάι.Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ενημερώθηκε σε ένα φυλάκιο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων με θέα τη Συρία από τον Αρχηγό της Βόρειας Διοίκησης, Υποστράτηγο Ράφι Μίλο, και τον Διοικητή της 210ης Μεραρχίας, Ταξίαρχο Γιαΐρ Παλάι, σχετικά με την επιχειρησιακή δραστηριότητα στον τομέα.«Βρισκόμαστε στην κορυφή του όρους Ερμών. Η Δαμασκός είναι ακριβώς εδώ, ο Λίβανος είναι ακριβώς εκεί, τα συριακά υψίπεδα του Γκολάν είναι ακριβώς εκεί, και ελέγχουμε ολόκληρη την περιοχή από την κορυφή του Ερμών μέχρι τον ποταμό Γιαρμούκ, και από εδώ μέχρι τη Μεσόγειο Θάλασσα – απόλυτος έλεγχος που όμοιός του δεν έχει ξαναυπάρξει. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν τρομοκρατικό στρατό να εγκατασταθεί στα σύνορά μας, και αυτό είναι ένα από τα τεράστια επιτεύγματα που έχουμε πετύχει στον Πόλεμο της Αναγέννησης», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, χρησιμοποιώντας τον όρο που χρησιμοποιεί για τον πολυμέτωπο πόλεμο που ακολούθησε τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.«Υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει», είπε ο Νετανιάχου: «Το κύριο καθήκον είναι να νικήσουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν. Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Γνωρίζουμε ότι ολόκληρος ο άξονας τελικά θα καταρρεύσει».«Έχουμε δεσμευτεί να το κάνουμε αυτό και θα το κάνουμε», κατέληξε.Από πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας του Ισράηλ, Ίσραελ Κατς, επανέλαβε ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στη Συρία, απευθυνόμενος στους στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στο νότιο τμήμα της γειτονικής χώρας.«Είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στον πρόεδρο της Συρίας, που βρίσκεται 35 χιλιόμετρα από εδώ, στο μέγαρό του στη Δαμασκό: είμαστε εδώ στο όρος Ερμών, είμαστε στη ζώνη ασφαλείας και δεν θα κουνηθούμε από εδώ», είπε ο Κατς.Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει πολλές φορές την πρόθεσή τους να διατηρήσει το Ισραήλ στρατιωτική παρουσία στη «ζώνη ασφαλείας», στη νότια Συρία, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας μεγαλύτερης, αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης.