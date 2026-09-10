Αυτά πρέπει να τα γνωρίζουν και τα παιδιά μας - ΕΠΙΒΙΩΣΗ: Έτσι διατηρούνται τα ευπαθή τρόφιμα εκτός ψυγείου!

Πάρτε ένα μικρότερο πήλινο δοχείο και το βάζετε μέσα από ένα μεγαλύτερο δοχείο. Γεμίστε το χώρο μεταξύ τους με υγρή άμμο, και καλύψτε ...

Γεμίστε το χώρο μεταξύ τους με υγρή άμμο, και καλύψτε την κορυφή με ένα βρεγμένο πανί ή ρούχο.Όταν το νερό εξατμίζεται, τραβά τη θερμότητα έξω με αυτό, καθιστώντας το εσωτερικό κρύο.Είναι μια φυσική, φθηνή, εύκολη στη χρήση, ακόμη κάνει και για φορητό ψυγείο.Έτσι, αντί τα ευπαθή τρόφιμα να σαπίζουν μετά από μόλις τρεις ημέρες, μπορούν να διαρκέσουν μέχρι και τρεις εβδομάδες, χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο.