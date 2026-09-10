Τουρκία: Συνελήφθη Εγγλέζος που έφτυσε επιδεικτικά την τουρκική σημαία

Ο 58χρονος άνδρας διαπληκτίστηκε με τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου, στη συνέχεια γύρισε προς την τουρκική σημαία που κρεμόταν στο λόμπι κα...

Ο 58χρονος άνδρας διαπληκτίστηκε με τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου, στη συνέχεια γύρισε προς την τουρκική σημαία που κρεμόταν στο λόμπι και την έφτυσε επιδεικτικά, γράφει η Hürriyet.Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε έναν Βρετανό τουρίστα κοντά στο νότιο θέρετρο της Αττάλειας για φερόμενη βεβήλωση της εθνικής σημαίας, μετέδωσε το AFP, επικαλούμενο τοπικά μέσα ενημέρωσης.Ο 58χρονος άνδρας διαπληκτίστηκε με τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου, στη συνέχεια γύρισε προς την τουρκική σημαία που κρεμόταν στο λόμπι και την έφτυσε.Το περιστατικό έλαβε χώρα στην Αλάνια, περίπου 130 χιλιόμετρα ανατολικά της Αττάλειας. Τα μέσα ενημέρωσης δεν διευκρίνισαν την ακριβή ημερομηνία.Το προσωπικό του ξενοδοχείου ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία. Ο Βρετανός συνελήφθη και οδηγήθηκε στο δικαστήριο της Αλάνια, το οποίο διέταξε την επίσημη σύλληψή του με την κατηγορία της προσβολής ή βεβήλωσης συμβόλου του τουρκικού κράτους.Ο τουρίστας αφέθηκε υπό κράτηση και στάλθηκε σε φυλακή κοντά στην πόλη.Σύμφωνα με το άρθρο 300 του τουρκικού ποινικού κώδικα, η δημόσια ασέβεια προς την εθνική σημαία συνιστά έγκλημα που τιμωρείται με φυλάκιση έως και τριών ετών.