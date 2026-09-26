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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Τριμερής των ΥΠΕΞ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου: Στο επίκεντρο Ανατολική Μεσόγειος και Μέση Ανατολή

Σεπτεμβρίου 26, 2026

  Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, και της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, επαναβεβαί...

 



Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, και της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, επαναβεβαίωσαν τη σημασία της τριμερούς συνεργασίας των τριών χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα, στη συνάντηση που είχαν στο περιθώριο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, καθώς και ο συντονισμός ενόψει της 11ης Τριμερούς Συνόδου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.


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