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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Οι ανέντιμοι κομμουνιστές, λίγες μέρες μετά τη σφαγή του Μελιγαλά, υπογράφουν σαν σήμερα την «Συμφωνία της Καζέρτας» αλλά δυο μήνες αργότερα θα προσπαθήσουν με δολοφονίες να αρπάξουν την εξουσία

Σεπτεμβρίου 26, 2026

"Συνέρχονται σε σύσκεψη, υπό την προεδρία του Αρχιστρατήγου των Συμμαχικών Δυνάμεων Μεσογείου Ουίλσον, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Γεώρ...


"Συνέρχονται σε σύσκεψη, υπό την προεδρία του Αρχιστρατήγου των Συμμαχικών Δυνάμεων Μεσογείου Ουίλσον, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Γεώργιος Παπανδρέου, ο Βρετανός υπουργός Μακ Μίλαν και οι αρχηγοί των ανταρτικών δυνάμεων Στρατηγοί Ναπολέων Ζέρβας και Στέφανος Σαράφης.







Υπογράφουν συμφωνία, γνωστή ως ""Σύμφωνο της Καζέρτας"", σύμφωνα με την οποία όλες οι τακτικές και ανταρτικές ελληνικές δυνάμεις τίθενται υπό τις διαταγές του Βρετανού Στρατηγού Σκόμπυ και οι αρχηγοί των ανταρτικών ομάδων υπόσχονται ότι θα απαγορεύσουν κάθε απόπειρα κατάληψης της αρχής από τις δυνάμεις τους, ενώ αναμένεται η απελευθέρωση της Ελλάδας."

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