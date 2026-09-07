Προειδοποίηση του ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που διακινείται παράνομα. Προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας!

Καμπανάκι κινδύνου από τον ΕΟΦ για το συμπλήρωμα διατροφής «WELLNEXIS SUPER COMPLEX», το οποίο διαφημίζεται και διακινείται παράνομα μέσω...



Πώς διαφημίζεται το προϊόν



Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦ, το «WELLNEXIS SUPER COMPLEX» διαφημίζεται στο διαδίκτυο με ισχυρισμούς ότι μπορεί να συμβάλει:



στην αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας,

στην ανακούφιση από τον πόνο και το πρήξιμο των αρθρώσεων,

στην υποστήριξη της υγείας του καρδιαγγειακού συστήματος.



Ωστόσο, ο Οργανισμός ξεκαθαρίζει ότι το συγκεκριμένο σκεύασμα δεν αποτελεί εγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν, ενώ παράλληλα δεν έχει γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ ως συμπλήρωμα διατροφής.

Δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλειά του



Ως εκ τούτου, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του προϊόντος δεν έχουν αξιολογηθεί από τον ΕΟΦ.



Ο Οργανισμός εφιστά την προσοχή των καταναλωτών και ζητά να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε προϊόντα που διαφημίζονται στο διαδίκτυο με θεραπευτικούς ή άλλους ισχυρισμούς χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη έγκριση ή γνωστοποίηση.



Σε περίπτωση που το «WELLNEXIS SUPER COMPLEX» έχει ήδη περιέλθει στην κατοχή καταναλωτή, ο ΕΟΦ καλεί να μην χρησιμοποιηθεί και να ενημερωθεί άμεσα ο Οργανισμός.

Καμπανάκι κινδύνου από τον ΕΟΦ για το συμπλήρωμα διατροφής «WELLNEXIS SUPER COMPLEX», το οποίο διαφημίζεται και διακινείται παράνομα μέσω διαδικτύου. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων καλεί τους καταναλωτές να μην το προμηθεύονται και να μην το χρησιμοποιούν.Όπως επισημαίνει ο ΕΟΦ, η εταιρεία που φέρεται να είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία ή τη διακίνησή του στην ελληνική αγορά παραμένει άγνωστη, ενώ το προϊόν προωθείται μέσω ιστοσελίδων που λειτουργούν παρανόμως.