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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε έξι Περιφέρειες, δείτε τον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας

Σεπτεμβρίου 07, 2026

  Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με ...

 



Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται στις εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

- Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Λακωνίας)

- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

- Περιφέρεια Κρήτης


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