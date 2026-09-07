Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε έξι Περιφέρειες, δείτε τον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με ...



Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται στις εξής περιοχές:



- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)



- Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)



- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Λακωνίας)



- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)



- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)



- Περιφέρεια Κρήτης









Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.