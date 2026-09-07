Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε έξι Περιφέρειες, δείτε τον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με ...
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται στις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
- Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Λακωνίας)
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
- Περιφέρεια Κρήτης
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