Εντοπίστηκε το διαβατήριο της 50χρονης εξαφανισμένης Κινέζας στο Άλσος Γαλατσίου

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στην υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 20 Μ...

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στην υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 20 Μαΐου 2026 από τη Λούτσα, όπου διέμενε με τον Έλληνα σύζυγό της.Τέσσερις μήνες μετά την εξαφάνισή της, οι έρευνες των Αρχών σε Ελλάδα και Κίνα, με τη συνδρομή και της Ιντερπόλ, συνεχίζονται, ενώ ένα νέο εύρημα έχει προκαλέσει κινητοποίηση, καθώς το διαβατήριο της 50χρονης εντοπίστηκε στο Άλσος Γαλατσίου.Σύμφωνα με πληροφορίες, το ταξιδιωτικό έγγραφο βρέθηκε κομματιασμένο σε λωρίδες και ιδιαίτερα φθαρμένο από την έκθεση στον ήλιο. Η εικόνα του διαβατηρίου εκτιμάται ότι δείχνει πως είχε παραμείνει στο σημείο για αρκετό χρονικό διάστημα, πιθανότατα για ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες.Το εύρημα μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου θα εξεταστεί προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτοποίησή του και να αναζητηθούν τυχόν στοιχεία που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην έρευνα.Παράλληλα, στο Άλσος Γαλατσίου έσπευσαν 12 αστυνομικοί, οι οποίοι ερεύνησαν την περιοχή για τον εντοπισμό ενδεχόμενων πρόσθετων αντικειμένων ή άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να συνδέονται με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ.Το διαβατήριο στο Γαλάτσι και το κινητό στο κέντρο της ΑθήναςΟ εντοπισμός του διαβατηρίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς το κινητό τηλέφωνο της 50χρονης είχε βρεθεί σε διαφορετικό σημείο, στο κέντρο της Αθήνας.Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το κινητό της μεταφράστριας εντοπίστηκε σε πάροδο της οδού Λευκωσίας από άνδρα βουλγαρικής καταγωγής και στη συνέχεια παραδόθηκε σε άλλα πρόσωπα.Οι Αρχές εξετάζουν πλέον αν και με ποιον τρόπο συνδέονται τα δύο ευρήματα, καθώς και αν μπορούν να δώσουν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη της 50χρονης.