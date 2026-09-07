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Lockheed Martin: Τα 59 έφτασαν τα ελληνικά F-16 Viper - Βίντεο από τον Αμερικανικό Αμυντικό Κολοσσό!

Σεπτεμβρίου 07, 2026

  Η Lockheed Martin ολοκλήρωσε τις παραδόσεις 59 εκσυγχρονισμένων μαχητικών αεροσκαφών F-16V στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, δίνοντας στη...

 



Η Lockheed Martin ολοκλήρωσε τις παραδόσεις 59 εκσυγχρονισμένων μαχητικών αεροσκαφών F-16V στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, δίνοντας στην Ελλάδα έναν σημαντικά αναβαθμισμένο στόλο μαχητικών αεροσκαφών.

Τα αναβαθμισμένα F-16V διαθέτουν σύγχρονα αεροηλεκτρονικά συστήματα, προηγμένα συστήματα αποστολών και βελτιωμένες δυνατότητες πεδίου μάχης, μετατρέποντας τα παλαιότερα F-16 της Ελλάδας σε μια πολύ πιο ικανή δύναμη, αναφέρει το Defence_Index

Οι τελευταίες παραδόσεις ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο του 2026, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στο μακροχρόνιο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού μαχητικών της Ελλάδας. Με τα F-16V να εντάσσονται στα μαχητικά Rafale και τα F-35 που έχουν παραγγελθεί, η Ελλάδα κατασκευάζει με γοργούς ρυθμούς μια από τις πιο προηγμένες τακτικές αεροπορικές δυνάμεις στην περιοχή.

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