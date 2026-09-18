Ο Ερντογάν δεν θα πατήσει το πόδι του στη Γάζα, λέει ο υπουργός άμυνας του Ισραήλ: «Αν θέλει να βοηθήσει τη Χαμάς, ας την καλέσει στην Τουρκία… »

Επικαλούμενος παλαιστινιακή έρευνα που δείχνει απώλεια εμπιστοσύνης των Παλαιστινίων στην Χαμάς, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατ...

Επικαλούμενος παλαιστινιακή έρευνα που δείχνει απώλεια εμπιστοσύνης των Παλαιστινίων στην Χαμάς, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, αναφέρεται σε ανάρτησή του τόσο στην κατάσταση στη Γάζα, όσο και στα όσα μέχρι στιγμής έχει πράξει ο ισραηλινός στρατός.Επίσης, αναφέρεται στην στρατηγική που ακολουθεί το Ισραήλ τόσο στη Γάζα όσο και έναντι του Ιράν. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται και στον ρόλο του Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας τον ότι “δεν πρόκειται να πατήσει το πόδι του στη Γάζα”. Στη συνέχεια, ακολουθεί ένα … τρολάρισμα του υπουργού με αναφορές στην “φιλοξενία” της Χαμάς από τον τούρκο πρόεδρο.Η ανάρτηση του Ίσραελ Κατς«Στη Γάζα, ήδη καταλαβαίνουν: το μονοπάτι της Χαμάς έχει αποτύχει. Μια νέα παλαιστινιακή έρευνα από την JMCC δείχνει μια δραματική αλλαγή: Μόνο το 9,7% των ερωτηθέντων στη Λωρίδα της Γάζας λένε ότι ο ένοπλος αγώνας είναι ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη των παλαιστινιακών στόχων.Δεν έχουν γίνει Σιωνιστές. Διαβάζουν την πραγματικότητα.Η πολιτική που ηγούμαι μαζί με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου βασίζεται σε μια σαφή αρχή: Απέναντι στις τζιχαντιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις, το Ισραήλ πρέπει να τους αρνηθεί εδάφη, υποδομές, διοικητές και την ικανότητα να ενδυναμωθούν εκ νέου.Στη Γάζα, τον Λίβανο και τη βόρεια Σαμάρεια, εφαρμόσαμε στοιχεία της ίδιας ιδέας: εκκένωση του πληθυσμού από τις ζώνες μάχης, ελευθερία δράσης για τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, καταστροφή των τρομοκρατικών υποδομών πάνω και κάτω από το έδαφος και συνεχή παρεμπόδιση των διοικητών της τρομοκρατίας.Η Χαμάς αντιμετωπίζει σήμερα μια δύσκολη στρατηγική πραγματικότητα.Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί για να ολοκληρώσει τους στόχους ασφαλείας του και να διασφαλίσει ότι η απειλή της 7ης Οκτωβρίου δεν μπορεί να επιστρέψει.Εμποδίσαμε τους ηγέτες του Παλαιστινιακού Σώματος στο Ιράν.Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν ή σε οποιονδήποτε άλλο παράγοντα να επανεξοπλίσει τη Χαμάς, και αν ο Ερντογάν θέλει να βοηθήσει τους αδελφούς του από άποψη ιδεολογίας και πρακτικής στη Γάζα – ας τους προσκαλέσει να μετακομίσουν μαζί του στην Αττάλεια, έχει ελευθερωθεί πολύς χώρος εκεί πάνω απουσία Ισραηλινών τουριστών. Δεν θα πατήσει το πόδι του στη Γάζα.Ενεργώ σε συντονισμό με τον Πρωθυπουργό και από την οπτική γωνία της συνολικής περιφερειακής εικόνας.Η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Το Ισραήλ έχει επίσης σημαντικούς στόχους έναντι του Ιράν και σε άλλους τομείς. Θα ενεργήσουμε με στρατιωτική ισχύ και πολιτική σοφία για να τους επιτύχουμε. Τελικά, δεν είναι οι ερμηνείες που καθορίζουν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα επί τόπου καθορίζει»