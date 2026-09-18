Τι μαθαίνει κανείς... ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ: Το αυτοκίνητο που σχεδίασε ο Πόρσε μετά από παραγγελία του Χίτλερ που ήθελε ένα... «αμάξι για τον λαό»

Θεωρείται και είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα αυτοκινήτου στην ιστορία. Πόσοι όμως γνωρίζουν, ότι ο περίφημος «Σκαραβαίος», ή «κατ...









Θεωρείται και είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα αυτοκινήτου στην ιστορία. Πόσοι όμως γνωρίζουν, ότι ο περίφημος «Σκαραβαίος», ή «κατσαριδάκι» (από την ομότιτλη ταινία της Ντίσνεϊ), ήταν η υλοποίηση ενός οράματος του Αδόλφου Χίτλερ;Το 1933, το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα αναρριχάται στην εξουσία και ο Χίτλερ ζητά από τον Φερδινάνδο Πόρσε να σχεδιάσει ένα αξιόπιστο αυτοκίνητο, αλλά και φθηνό, προκειμένου να μπορούν να το αγοράσουν οι Γερμανοί εργάτες (Volkswagen: «αυτοκίνητο του λαού»).Πέντε χρόνια αργότερα, εμφανίστηκε το πρώτο μοντέλο, με τον Χίτλερ να κάθεται στη θέση του οδηγού για τις ανάγκες της φωτογράφισης και μόνο, αφού δεν ήξερε να οδηγεί. Με το ξέσπασμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1939, είχαν ήδη παραχθεί 200 αυτοκίνητα. Οι εργάτες όμως, τα είδαν μόνο από τις φωτογραφίες, αφού αυτά διατέθηκαν στους αξιωματούχους του καθεστώτος. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το αυτοκίνητο, το οποίο ήταν προορισμένο για ειδυλλιακές βόλτες στην εξοχή, «στρατιωτικοποιήθηκε», καθώς κατασκευάστηκαν πολλά μοντέλα για τις ανάγκες της Βέρμαχτ.Τελικά, η μαζική παραγωγή που ονειρευόταν ο Γερμανός δικτάτορας ξεκίνησε μετά τον πόλεμο, υπό την επίβλεψη των Συμμάχων, σε ένα εργοστάσιο στο Βόλφσμπουργκ. Είχε προηγηθεί η προσπάθεια των Βρετανών, στον τομέα των οποίων ανήκε η πόλη, να πουλήσουν το εργοστάσιο στην αμερικάνικη αυτοκινητοβιομηχανία Φορντ. Ο εγγονός του ιδρυτή όμως, ο Χένρι Φόρντ Β’ αρνήθηκε, λέγοντας πως ο «σαπιοσκαραβαίος» δεν άξιζε τίποτα! Αν και δεν αναθεώρησε ποτέ την άποψή του, οι πωλήσεις του «Σκαραβαίου» μάλλον θα τον έκαναν να σκέφτεται ξανά και ξανά τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία.Ιδιαίτερα όταν, ο «σαπιοσκαραβαίος» έγινε το πρώτο σε παραγγελίες εισαγόμενο αυτοκίνητο στις ΗΠΑ.Νίκος Γιαννόπουλος...mixanitouxronou.gr