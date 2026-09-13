Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός με πιστόλι στο χέρι, κάτω από αυτοκίνητο στη Λυκόβρυση

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στη Λυκόβρυση, όταν ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50-55 ετών, εντοπίστηκε αιμόφυρτος κάτω από αυ...



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε γύρω στις 17:30 το απόγευμα της Κυριακής, πεσμένος στο έδαφος, ενώ έφερε τραύμα και είχε χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.



Στο χέρι του σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες κρατούσε ένα πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών, ενώ δίπλα του εντοπίστηκε και ένας κάλυκας.



Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο αυτοπυροβολισμού, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη επισήμως ότι πρόκειται για αυτοκτονία.



Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει την περιοχή και πραγματοποιούν έρευνα και συλλογή στοιχείων. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στη Λυκόβρυση, όταν ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50-55 ετών, εντοπίστηκε αιμόφυρτος κάτω από αυτοκίνητο, κοντά στη γέφυρα της περιοχής.