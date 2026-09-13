Η ΕΛΑΣ προσπαθεί να αλλάξει τον «χάρτη εγκληματικότητας» σε περιοχές υψηλής παραβατικότητας – Ποια είναι τα νέα μέτρα

Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης της Αστυνομίας εφαρμόζουν εδώ και σχεδόν έναν χρόνο το επιχειρησιακό σχέδιο στους οικισμούς που έχουν ...



«Χαρτογράφηση» των περιοχών όπου δρουν οι ΟΠΔΙ



Σύμφωνα με αρμόδιους αξιωματικούς, όπου η παρουσία των Ομάδων είναι σταθερή και οι έλεγχοι συστηματικοί, παρατηρείται ομαλοποίηση της καθημερινότητας και ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και νομιμότητας.



Στην Αττική, θετικά αποτελέσματα έχουν αναφερθεί σε περιοχές όπως ο Βληχός Μεγάρων, η Αγία Βαρβάρα, το Νομισματοκοπείο, ο Γέρακας και το Κορωπί. Ικανοποιητικά κρίνονται τα αποτελέσματα και στους Δήμους Αχαρνών και Φυλής, λόγω της θέσης ορισμένων οικισμών εντός του αστικού ιστού.



Δυσκολίες παρατηρούνται στα Μέγαρα, τον Ασπρόπυργο, το Μενίδι, τα Άνω Λιόσια και τη Φυλή, εξαιτίας της μεγάλης γεωγραφικής έκτασης, της υψηλής συγκέντρωσης πληθυσμού και των αυξημένων δεικτών παραβατικότητας.



Στη Βόρεια Ελλάδα, θετική είναι η εικόνα για τις ΟΠΔΙ σε περιοχές όπως η Αγία Σοφία και η Νέα Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, το Δροσερό Ξάνθης, περιοχές της Ημαθίας και των Σερρών, ο Τύρναβος Λάρισας και οι Σοφάδες Καρδίτσας.



Για τη Γαστούνη, όπου πρόσφατα καταγράφηκαν περιστατικά σε βάρος αστυνομικών των ΟΠΔΙ, αξιωματικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για μεμονωμένα γεγονότα εκτός οικισμών και για όλα έχουν σχηματιστεί δικογραφίες. Το επιχειρησιακό σχέδιο στην περιοχή, ωστόσο, χρειάζεται αναπροσαρμογή και βελτίωση.



Αλλαγή στον «χάρτη» και τις μορφές εγκληματικότητας



Η παρουσία των ΟΠΔΙ στους καταυλισμούς έχει επιφέρει σταδιακή διαφοροποίηση στους δείκτες και τις μορφές παραβατικότητας, καθώς και «μετανάστευση» εγκληματικών ομάδων.



Η συστηματικότερη και οργανωμένη αστυνομική παρουσία περιόρισε σημαντικά την παραβατικότητα σε αρκετούς οικισμούς και ενίσχυσε τον έλεγχο και την ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών. Οι συχνοί και στοχευμένοι έλεγχοι λειτούργησαν προληπτικά, αυξάνοντας την πιθανότητα εντοπισμού παραβατικών ενεργειών και περιορίζοντας την αίσθηση ότι υπάρχουν «άβατα» για την αστυνομία.



Σημειώνεται μείωση δραστηριότητας σε συγκεκριμένες μορφές εγκληματικότητας, κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών και στις κλοπές-διαρρήξεις.



Από τις 8 Νοεμβρίου 2025 έως τις 15 Αυγούστου 2026, έχουν ελεγχθεί 231.140 άτομα σε όλη την επικράτεια, εκ των οποίων οι 215.278 ήταν ημεδαποί και οι 15.862 αλλοδαποί. Συνελήφθησαν 3.329 άτομα, εκ των οποίων 686 ανήλικοι.



Τα κυριότερα αδικήματα αφορούν κλοπές, διακίνηση ναρκωτικών, παραβιάσεις του ΚΟΚ, κατοχή και διακίνηση όπλων, ενδοοικογενειακή βία και ρευματοκλοπές.



Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ΕΛ.ΑΣ., η μικροεγκληματικότητα αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, με μείωση κατά 23% σε κλοπές και διαρρήξεις το 2025 σε σύγκριση με το 2023, ενώ αυξήθηκαν οι απάτες κατά 51%. Παράλληλα, παρατηρείται μετακίνηση εγκληματικών δικτύων εκτός καταυλισμών, ώστε να μην βρίσκονται υπό συνεχή επιχειρησιακή παρακολούθηση.



Σημαντική βελτίωση καταγράφεται και σε χρόνια προβλήματα, όπως οι άσκοποι πυροβολισμοί, οι συμπλοκές μεταξύ οικογενειών, η τροχαία παραβατικότητα και οι διαταράξεις κοινής ησυχίας λόγω ηχορύπανσης. Ειδικά στη Δυτική Αττική, εφαρμόστηκε εξειδικευμένο σχέδιο με αυξημένους ελέγχους, με δεκάδες συλλήψεις και κατασχέσεις ηχητικών συστημάτων από οχήματα και οικίες.



Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις και μεμονωμένες αντιδράσεις, οι περισσότεροι κάτοικοι των καταυλισμών συνεργάστηκαν με τις ΟΠΔΙ, ζητώντας τη συνδρομή τους για καλύτερες συνθήκες ζωής και περισσότερη ευταξία στις γειτονιές τους.



Όπως αναφέρει ο αντιδήμαρχος του Δήμου Μεγαρέων Δημήτριος Βόρδος, «απ’ όταν ξεκίνησαν οι αστυνομικές επιχειρήσεις στα σημεία που καταγραφόταν υψηλή παραβατικότητα, έχουμε καλυτέρευση της κατάστασης κατά 70-80% και σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουμε ησυχάσει». Επισημαίνει ότι η εγκληματικότητα έχει μειωθεί σημαντικά τόσο σε συχνότητα όσο και σε βιαιότητα, ενώ οι συνεχείς έλεγχοι και οι βραδινές περιπολίες έχουν θετική επίδραση στο αίσθημα ασφάλειας.



Η δράση του ελληνικού FBI στους καταυλισμούς



Τα στοιχεία του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. δείχνουν ότι οι οικισμοί υψηλής παραβατικότητας δεν αποτελούν πλέον καταφύγια εγκληματιών ή ορμητήρια ομάδων, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Παραμένει, ωστόσο, εγκληματική δραστηριότητα προερχόμενη από οικισμούς της Δυτικής Αττικής, όπως καταδεικνύουν οι καθημερινές καταδιώξεις ύποπτων οχημάτων και οι συλλήψεις δραστών.



Η παραβατική δραστηριότητα έχει στραφεί πλέον σε απάτες, που εμπεριέχουν μικρότερο ρίσκο για τους εμπλεκόμενους και αποτελούν νέα πρόκληση για την Ελληνική Αστυνομία, μαζί με πιο σύνθετες μορφές οργανωμένου εγκλήματος.



Στην Αττική, οι ΟΠΔΙ που υπάγονται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησαν, από τις 18 Νοεμβρίου 2025 έως τις 15 Αυγούστου 2026, 18.061 ελέγχους, προσήγαγαν 916 άτομα και προχώρησαν σε 183 συλλήψεις. Επιπλέον, ασχολήθηκαν με 97 υποθέσεις σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, εξαρθρώνοντας 29 εγκληματικές οργανώσεις και συλλαμβάνοντας 289 άτομα. tanea.gr

Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης της Αστυνομίας εφαρμόζουν εδώ και σχεδόν έναν χρόνο το επιχειρησιακό σχέδιο στους οικισμούς που έχουν χαρτογραφηθεί ως υψηλής παραβατικότητας, όπου διαμένουν κυρίως Ρομά σε όλη τη χώρα. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το αποτέλεσμα της δράσης τους είναι θετικό.Σε λίγες ημέρες, στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη μεγάλη αξιολόγηση του προγράμματος, η οποία θα καθορίσει τα επόμενα βήματα. Σύμφωνα με αρμόδιους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., κατά την αξιολόγηση θα εντοπιστούν τυχόν λάθη και παραλείψεις με στόχο την άμεση διόρθωσή τους, ώστε οι δυνάμεις να λειτουργούν ακόμη πιο αποτελεσματικά και στοχευμένα προς όφελος του υγιούς μέρους των κοινοτήτων αυτών.Το βασικό συμπέρασμα στο οποίο έχουν καταλήξει οι αρμόδιοι αξιωματικοί είναι ότι οι Ο.Π.ΔΙ. πέτυχαν τον κύριο στόχο τους: την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας και την ασφάλεια όλων των κατοίκων, χωρίς στοχοποίηση συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έχει τονίσει ότι το ζητούμενο είναι η ασφάλεια για όλους τους πολίτες, χωρίς εξαιρέσεις. Η επιχειρησιακή δράση των ΟΠΔΙ, όπως έχει αναφέρει, αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν πλέον άβατα και η αστυνομία μπορεί να επιχειρεί παντού, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, ακόμα και τις νυχτερινές ώρες που παλαιότερα θεωρούνταν δύσκολες.Οι Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τον Νοέμβριο του 2025, με σκοπό την ενίσχυση της αστυνόμευσης και της πρόληψης της παραβατικότητας σε περιοχές με οικισμούς Ρομά. Παράλληλα, προωθούν τη διαμεσολάβηση και τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και αρχές, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας. Η δημιουργία τους απαντά σε αιτήματα πολιτών που ζουν και εργάζονται στα όρια των οικισμών, επιδιώκοντας κοινωνική ειρήνη, τάξη και ασφάλεια για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.