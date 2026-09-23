Το κόλπο με τον πάγο που θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε χωρίς να το καταλάβετε

Σίγουρα θα έχετε διαβάσει κάπου ότι αν βουτήξετε το πρόσωπό σας σε ένα μεγάλο μπολ με κρύο νερό και πάγο, θα βοηθήσετε πολύ στη σύσφιξη το...
Σίγουρα θα έχετε διαβάσει κάπου ότι αν βουτήξετε το πρόσωπό σας σε ένα μεγάλο μπολ με κρύο νερό και πάγο, θα βοηθήσετε πολύ στη σύσφιξη του δέρματός σας. Ένα κόλπο που επιλέγουν και πολλές σταρ, όπως η Κέιτ Μος. Τι θα λέγατε, ωστόσο, αν γνωρίζατε ότι το συγκεκριμένο κόλπο βοηθάει και στον ύπνο;
Και αυτό έχει να κάνει με το πνευμονογαστρικό νεύρο, το οποίο είναι το κύριο νεύρο του παρασυμπαθητικού νευρικού σας συστήματος, του συστήματος που ασχολείται με τη χαλάρωση του σώματός σας, σύμφωνα με την Cleveland Clinic.
Η εμβάπτιση του προσώπου σας σε κρύο νερό ενεργοποιεί το πνευμονογαστρικό σας νεύρο. «Όταν ενεργοποιείται το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, ρυθμίζει και επιβραδύνει τον καρδιακό ρυθμό και την αναπνοή σας και οδηγεί σε ένα γενικό αίσθημα ηρεμίας για πολλούς ανθρώπους», εξήγησε η νευροψυχολόγος, Dr. Judy Ho στο Well+Good.
Υπάρχουν, όμως, παραλλαγές αυτού του κόλπου με τον πάγο που μπορείτε να δοκιμάσετε κι εσείς.
Τοποθετήστε μια παγοκύστη στο στήθος για να κοιμηθείτε πιο γρήγορα
Μπορεί να έχετε ακούσει ότι η βουτιά σε κρύο νερό συνδέεται με τη μείωση του στρες και τη βελτίωση του ύπνου, οπότε δεν είναι εντελώς περίεργο ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να ενεργοποιήσετε το παρασυμπαθητικό νευρικό σας σύστημα.
Η τοποθέτηση μιας παγοκύστης στο στήθος ή το λαιμό σας μπορεί, επίσης, να λειτουργήσει, σύμφωνα με το Sleep.com. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευεργετικό τις ημέρες που δεν έχετε όρεξη να βουτήξετε ολόκληρο το πρόσωπό σας σε κρύο νερό πριν από τον ύπνο. Μπορεί, επίσης, να είναι χρήσιμο αν είστε αγχωμένοι πριν πάτε για ύπνο.
Ένας φυσικοθεραπευτής με έδρα την Καλιφόρνια δήλωσε στο Everyday Health πως «Εάν το σώμα σας βρίσκεται υπό μεγάλο στρες -ακόμη και αν δεν το συνειδητοποιείτε- προκαλεί το συμπαθητικό σας σύστημα να βρίσκεται σε υπερδιέγερση». Το συμπαθητικό σύστημα είναι αυτό που συνδέεται με την αντίδραση «φυγής ή μάχης» του σώματός σας.
Ένα μπάνιο με παγωμένο νερό θα μπορούσε, επίσης, να βοηθήσει, ιδίως αν έχετε γυμναστεί και αισθάνεστε ζεστές και ιδρωμένες, δήλωσε στο TODAY ο γιατρός αθλητιατρικής στο Τμήμα Ορθοπεδικής Χειρουργικής της Κλινικής του Κλίβελαντ, Dr. Dominic King . «Μερικοί άνθρωποι σημειώνουν ότι αυτό τους βοηθάει πραγματικά να κοιμηθούν καλύτερα, οπότε αφού ζεσταθούν πολύ, ιδρώσουν πολύ και κάνουν ένα παγωμένο μπάνιο απλά αισθάνονται ξεκούραστοι».
Μια μελέτη του 2020 διαπίστωσε, επίσης, σύνδεση μεταξύ της ποιότητας του ύπνου σε άτομα με αϋπνία και της διέγερσης του πνευμονογαστρικού νεύρου. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν αύξηση της παραγωγής μελατονίνης, της ορμόνης που ρυθμίζει τους κιρκάδιους ρυθμούς και τον ύπνο σας.
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