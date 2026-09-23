Η απάντηση της Αθήνας στο τουρκικό ΥΠΕΞ για την Άλωση της Τριπολιτσάς: «Η Ιστορία επιβιώνει της προπαγάνδας»

Απάντηση στην ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για την Άλωση της Τριπολιτσάς έδωσαν σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, ελλη...





Απάντηση στην ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για την Άλωση της Τριπολιτσάς έδωσαν σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, ελληνικές διπλωματικές πηγές, κατηγορώντας την Άγκυρα για «συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της Ιστορίας» και επισημαίνοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών.Η αντίδραση της Αθήνας ήρθε μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ, το οποίο, με αφορμή την 205η επέτειο από την Άλωση της Τριπολιτσάς, έκανε λόγο μεταξύ άλλων για «συστηματικές σφαγές» του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου την περίοδο 1821-1830.«Η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της Ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα. Αυτήν ακριβώς την πρακτική υπηρετεί η σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.Τέτοιου είδους τοποθετήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση με καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα, δεν συμβάλλουν στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, αμοιβαίας κατανόησης και ουσιαστικού διαλόγου, ούτε συνάδουν με την προσέγγιση που επιτάσσουν οι σχέσεις καλής γειτονίας.Η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Η Ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας».