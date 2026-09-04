Η κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων κινητοποιεί τα ελληνικά αντανακλαστικά: Σε ετοιμότητα το ελληνικό επιτελείο για την διαχείριση «ταραγμένων νερών»

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΔΕΡΗ, Hellas Journal Πριν λίγες ώρες ο πρωθυπουργός σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο διαμήνυσε γι’ ακόμη μια φορά στην γείτονα ότι...

Πριν λίγες ώρες ο πρωθυπουργός σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο διαμήνυσε γι’ ακόμη μια φορά στην γείτονα ότι η Ελλάδα δεν θα ρωτήσει κανέναν για τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσει την άμυνά της.Είναι σαφές ότι το παραπάνω μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη αφορά κυρίως τον αντιαεροπορικό/ αντιβαλλιστικό «θόλο» καθώς κι άλλα συστήματα από το Ισραήλ που ενισχύουν σημαντικά την αποτρεπτική ισχύ της χώρας.Η Άγκυρα από την μια ανησυχεί για τις σχέσεις Αθήνας-Τελ Αβίβ κι από την άλλη αναλύει όλα εκείνα που συμβαίνουν ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ όπου οι σχέσεις των δυο κρατών διατηρούνται σε ένα τεντωμένο σχοινί.Ώρες πριν από την συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντόνιο Κόστα, σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο διπλωματικές πηγές απάντησαν στις τελευταίες αιτιάσεις της Τουρκίας οι οποίες καταγράφονται σε διάβημα προς την Αθήνα.«Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς Κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενο», ήταν ένα μέρος της απάντησης των διπλωματικών πηγών οι οποίες προειδοποίησαν ότι η προσπάθεια της Αθήνας για την ανάδειξη του προβλήματος θα συνεχιστεί τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε άλλους Διεθνείς οργανισμούς.Το ήπιο ύφος του υπουργού εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη έχει αλλάξει τις τελευταίες ημέρες και δεν θυμίζει σε τίποτα την εποχή των «ήρεμων νερών».Ο γεμάτος προκλήσεις φάκελοςΣτην άτυπη Σύνοδο των υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κος. Γεραπετρίτης έφτασε με γεμάτο επιχειρήματα φάκελο κατά της Τουρκίας.Η αναβάθμιση των προκλήσεων στον αέρα και την θάλασσα, τα UAV’s που κατασκοπεύουν διαρκώς τις ελληνικές θέσεις στη νησιωτική Ελλάδα, τα παράνομα θαλάσσια πάρκα, το τουρκικό νομοσχέδιο για την «Γαλάζια Πατρίδα» ήταν μόνο ορισμένα από εκείνα άκουσαν οι Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ, οι χώρες των οποίων έχουν δείξει την πρόθεσή τους να συνεργαστούν σε αμυντικό επίπεδο με την Τουρκία.Πάντως και ο υπουργός Εθνικής άμυνας από την Ξάνθη, αναφερόμενος στα drones γι’ ακόμη μια φορά μίλησε για την ανάγκη προστασίας των στελεχών που φρουρούν Θερμοπύλες από κάθε είδους «απειλή».Όλες δε τις προηγούμενες ημέρες από την πλευρά της γείτονος κυρίως η ρητορική των προκλήσεων παραπέμπει σε εποχές προ της ελληνοτουρκικής κρίσης του 2020.Εγρήγορση και αντανακλαστικάΆλλωστε η εικόνα των τελευταίων εβδομάδων, δεν αντιμετωπίζεται στο ελληνικό επιτελείο ως τυχαία. Αντιθέτως, αξιολογείται ως ένα κομμάτι του παζλ σε μια σειρά γεωπολιτικών και στρατιωτικών αλλαγών οι οποίες οδηγούν την γείτονα στον έντονο εκνευρισμό που επιδεικνύει.Το μήνυμα των Αθηνών ότι βρίσκεται προ των πυλών η έναρξη των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου, ο άξονας Ελλάδας- Κύπρου- Ισραήλ υπό τις ευλογίες των ΗΠΑ, οι προμήθειες των Belh@rra, Rafale, F-16 Viper, Bergamini, Spike NLOS, PULS, ο «θόλος», τα μελλοντικά F-35 για την χώρα μας, η σκληρότατη αντιπαράθεση στο πεδίο ανάμεσα σε Άγκυρα και Τελ Αβίβ, αποτελούν το νέο μοτίβο.Για όλα τα παραπάνω και με αφορμή πρόσφατες «περίεργες» επισκέψεις και συναντήσεις σε ανώτατο επίπεδο κατά τις οποίες εστάλησαν μηνύματα, εκτιμάται ότι η Άγκυρα πιεζόμενη μπορεί να επιχειρήσει μια απάντηση στρατιωτικής πίεσης.Και είναι σαφές ότι θα κάνει ότι επιχειρούσε πάντοτε, δηλαδή ν’ αμφισβητήσει την Κυριαρχία και τα Κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.Η Αθήνα σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί να συρθεί από την Τουρκία σ’ έναν ανεξέλεγκτο κύκλο κλιμάκωσης, ωστόσο με βάσει τις τελευταίες δηλώσεις που καταγράφουμε εμφανίζεται αποφασισμένη να μην επιτρέψει γι’ ακόμη μια φορά τετελεσμένα.Στην Αθήνα και το Επιτελείο δεν υποτιμούν τις τουρκικές δυνατότητες, μάλιστα θεωρούν ότι η γείτονα εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, μεγάλη αμυντική βιομηχανία και σημαντική εμπειρία από πραγματικές επιχειρήσεις.Αυτός είναι και ο λόγος που τ’ αντανακλαστικά και η εγρήγορση βρίσκονται πλέον στην ημερήσια διάταξη ώστε η οποιαδήποτε πληροφορία φτάσει στο Επιτελείο ν’ αξιολογηθεί με την σοβαρότητα που απαιτείται και να ληφθούν, εφόσον χρειάζεται μέτρα αντιμετώπισης.Στόχος παραμένει να μην ταραχθεί η «μπουνάτσα» στο Αρχιπέλαγος και οι δίαυλοι επικοινωνίας που έχουν δημιουργηθεί να συνεχίσουν να λειτουργούν.Όμως δεν μπορεί το ΓΕΕΘΑ να μην είναι προετοιμασμένο για όλα τα σενάρια, από μια κλιμακούμενη ένταση έως την αντιμετώπιση σπασμωδικών κινήσεων από την γείτονα με επίκεντρο τις ερευνητικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο.Και ειδικά η προ των πυλών επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου είναι ένα από τα σημεία στα οποία στρέφεται το ενδιαφέρον.