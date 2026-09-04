Οι πρώτες γυναίκες στρατονόμοι του Ελληνικού Στρατού αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους

Σε μια ιδιαίτερα συμβολική τελετή στο Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας Καρδίτσας, οι δύο πρώτες γυναίκες στρατονόμοι στην Ελλάδα ορκίστηκ...



Παράλληλα, τονίστηκε η δέσμευση των Ενόπλων Δυνάμεων να διασφαλίζουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες υπηρεσίας για το προσωπικό τους.



Οι δύο στρατονόμοι, Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου και Θεοπίστη Χωτίδου, μιλώντας στο



«Θέλαμε να ακολουθήσουμε τον στρατό, μας αρέσει η οικογένεια του στρατού. Είμαστε πολύ περήφανες που έχουμε έρθει στη Στρατονομία και είναι κάτι που θέλουμε να ακολουθήσουμε και έπειτα», δήλωσε η Θεοπίστη Χωτίδου.



Από την πλευρά της, η Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου υπογράμμισε το αίσθημα ευθύνης και προσφοράς προς τη χώρα, ενώ απηύθυνε μήνυμα ενθάρρυνσης προς τις νέες γυναίκες:



«Αισθανόμαστε περηφάνια γιατί υπηρετούμε για τη χώρα μας και είμαστε ουσιαστικά πρώτη γραμμή».



Παράλληλα, κάλεσε όσες σκέφτονται να ακολουθήσουν παρόμοια πορεία να μην διστάσουν, τονίζοντας:



«Σε κάθε κοπέλα που θα ήθελε να το τολμήσει, θα της πω να το τολμήσει “επί χίλια”. Είναι μία εμπειρία και απόφαση ζωής, μπορεί να της προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και θεωρώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες αποφάσεις που έχει πάρει για τη ζωή της». Παράλληλα, τονίστηκε η δέσμευση των Ενόπλων Δυνάμεων να διασφαλίζουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες υπηρεσίας για το προσωπικό τους.Οι δύο στρατονόμοι, Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου και Θεοπίστη Χωτίδου, μιλώντας στο karditsalive.net , εξέφρασαν την περηφάνια τους για την επιλογή τους, υπογραμμίζοντας ότι η ενασχόληση με τον στρατό ήταν μια συνειδητή απόφαση που επιθυμούν να ακολουθήσουν και στο μέλλον«Θέλαμε να ακολουθήσουμε τον στρατό, μας αρέσει η οικογένεια του στρατού. Είμαστε πολύ περήφανες που έχουμε έρθει στη Στρατονομία και είναι κάτι που θέλουμε να ακολουθήσουμε και έπειτα», δήλωσε η Θεοπίστη Χωτίδου.Από την πλευρά της, η Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου υπογράμμισε το αίσθημα ευθύνης και προσφοράς προς τη χώρα, ενώ απηύθυνε μήνυμα ενθάρρυνσης προς τις νέες γυναίκες:«Αισθανόμαστε περηφάνια γιατί υπηρετούμε για τη χώρα μας και είμαστε ουσιαστικά πρώτη γραμμή».Παράλληλα, κάλεσε όσες σκέφτονται να ακολουθήσουν παρόμοια πορεία να μην διστάσουν, τονίζοντας:«Σε κάθε κοπέλα που θα ήθελε να το τολμήσει, θα της πω να το τολμήσει “επί χίλια”. Είναι μία εμπειρία και απόφαση ζωής, μπορεί να της προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και θεωρώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες αποφάσεις που έχει πάρει για τη ζωή της».

Σε μια ιδιαίτερα συμβολική τελετή στο Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας Καρδίτσας, οι δύο πρώτες γυναίκες στρατονόμοι στην Ελλάδα ορκίστηκαν και εντάχθηκαν επίσημα στις τάξεις του Ελληνικού Στρατού, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας σε στρατιωτικούς ρόλους.Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στρατιωτική και πολιτική ηγεσία συνεχάρη τις δύο νέες δεκανείς για την επιτυχία τους, επισημαίνοντας ότι η επιλογή τους ανάμεσα σε χιλιάδες υποψήφιες αποτελεί ιδιαίτερη διάκριση.