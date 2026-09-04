Εξαιρετικά χρήσιμο: Οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση που κάποιος δίπλα σας πάθει επιληπτική κρίση

Η Εταιρεία Επιληψίας του Ηνωμένου Βασιλείου προτείνει τα 10 βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να βοηθήσουμε ένα άτομο που έχει ...











Παραμείνετε ψύχραιμοι.



Κοιτάξτε τριγύρω: Υπάρχουν σε κοντινή απόσταση αντικείμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό (π.χ. έπιπλα, διακοσμητικά); Αν ναι, μετακινήστε τα.



Σημειώστε την ώρα έναρξης της κρίσης.



Μην αφήσετε το άτομο μόνο. Θα πρέπει να παράσχετε υποστήριξη σε περίπτωση πτώσης και να μιλάτε αργά και χαμηλόφωνα.



Προστατεύστε το κεφάλι. Χρησιμοποιήστε κάτι μαλακό, όπως ένα μαξιλάρι ή μια πετσέτα, αν το άτομο βρίσκεται στο έδαφος.



Μην προσπαθείτε να συγκρατήσετε το άτομο και μην ασκείτε πίεση στα χέρια ή στα πόδια για να αποτρέψετε τους σπασμούς.

Μην τοποθετήσετε τίποτα στο στόμα του ατόμου.

Ελέγξτε την ώρα. Αν οι σπασμοί δεν έχουν σταματήσει μετά από 5 λεπτά, καλέστε ασθενοφόρο.

Αφού σταματήσει η κρίση, τοποθετήστε το άτομο σε θέση πλάγιας κατάκλισης και ελέγξτε αν ο ρυθμός αναπνοής του έχει επανέλθει στο φυσιολογικό. Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει κάποιο ξένο σώμα (π.χ. τροφή, τεχνητή οδοντοστοιχία) στην αναπνευστική οδό. Καλέστε ασθενοφόρο αν παρατηρήσετε δυσκολία στην αναπνοή αφού σταματήσει η κρίση.

Μην απομακρυνθείτε μέχρι να βεβαιωθείτε ότι το άτομο έχει επανέλθει πλήρως.











Μην προσπαθείτε να συγκρατήσετε το άτομο και μην ασκείτε πίεση στα χέρια ή στα πόδια για να αποτρέψετε τους σπασμούς.

Οι οδηγίες αφορούν περιστατικά επιληπτικής κρίσης που συνοδεύονται από γενικευμένο τρέμουλο ή έντονους σπασμούς.Η Εταιρεία σημειώνει ότι είναι μεν τρομακτικό να βλέπει κανείς ένα άτομο να παθαίνει επιληπτική κρίση, ωστόσο οι κρίσεις δεν είναι συνήθως απειλητικές για τη ζωή και το άτομο επανέρχεται πλήρως όταν τα συμπτώματα υποχωρήσουν.Στα δευτερόλεπτα ή τα λεπτά που διαρκεί η κρίση θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω 10 βήματα: