ΕΛΕΟΣ! «Είναι γυναίκα με κοντά μαλλιά» λέει ο εκδοτικός οίκος για το ζευγάρι στο βιβλίο της Β' Δημοτικού!

Δεν εικονογραφήσαμε οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου, απαντούν οι εκδόσεις Νήσος για το νέο βιβλίο Γλώσσας της Β' Δημοτικού και τις ...







Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν ακόμη και από βουλευτές όπως ο Νότης Μηταράκης, την παρέμβαση του Παύλου Μαρινάκη και χωρίς το υπουργείο Παιδείας να έχει εκδώσει επίσημη απάντηση, οι εκδόσεις Νήσος με μία επιθετικού ύφους ανακοίνωση, επιχειρούν να εξηγήσουν τι έχει συμβεί. Στο δελτίο τύπου γίνεται λόγος για «ψευδή και παραπλανητική» παρουσίαση του περιεχομένου του βιβλίου, αν και δηλώνεται σαφώς ότι είναι αποδεκτές πλήρως οι αρχές της συμπερίληψης και του σεβασμού της διαφορετικότητας. Τέλος, γνωστοποιείται πως έχουν προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για την προστασία, όπως αναφέρουν, του βιβλίου, των συγγραφέων, των εκδόσεων αλλά και του θεσμού του πολλαπλού βιβλίου. Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν ακόμη και από βουλευτές όπως ο Νότης Μηταράκης, την παρέμβαση του Παύλου Μαρινάκη και χωρίς το υπουργείο Παιδείας να έχει εκδώσει επίσημη απάντηση, οι εκδόσεις Νήσος με μία επιθετικού ύφους ανακοίνωση, επιχειρούν να εξηγήσουν τι έχει συμβεί. Στο δελτίο τύπου γίνεται λόγος για «ψευδή και παραπλανητική» παρουσίαση του περιεχομένου του βιβλίου, αν και δηλώνεται σαφώς ότι είναι αποδεκτές πλήρως οι αρχές της συμπερίληψης και του σεβασμού της διαφορετικότητας. Τέλος, γνωστοποιείται πως έχουν προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για την προστασία, όπως αναφέρουν, του βιβλίου, των συγγραφέων, των εκδόσεων αλλά και του θεσμού του πολλαπλού βιβλίου.

Δεν εικονογραφήσαμε οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου, απαντούν οι εκδόσεις Νήσος για το νέο βιβλίο Γλώσσας της Β' Δημοτικού και τις εικόνες που παρουσιάζονται στην ενότητα «Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας;».Σε δελτίο τύπου που εκδόθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (04/09), οι εκδόσεις Νήσος απορρίπτουν κατηγορηματικά την ερμηνεία ότι στις επίμαχες εικόνες απεικονίζονται οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου και υποστηρίζουν ότι έχουν ερμηνευθεί λανθασμένα.Διευκρινίζεται μάλιστα, ότι στη μία περίπτωση απεικονίζεται μία μονογονεϊκή οικογένεια, με μία μητέρα και δύο παιδιά, και στη δεύτερη μία οικογένεια με πατέρα, μητέρα και δύο παιδιά. «Από ότι φαίνεται μια γυναίκα δεν μπορεί να έχει κοντά μαλλιά, πόσο μάλλον μια μητέρα», αναφέρεται μάλιστα με δεικτικό τρόπο στην ανακοίνωση.Η απάντηση έρχεται μία ημέρα μετά την αποκάλυψη πως στο πολλαπλό βιβλίο που έχει εγκριθεί για τους μαθητές της Β' Δημοτικού, ηλικίας 7 ετών, στην πρώτη ενότητα με τίτλο «Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας;» περιλαμβάνεται αναφορά στις «διαφορετικές μορφές οικογένειας», που συνοδεύεται από εικονογράφηση με καρτουνίστικα χαρακτηριστικά.Οι εικόνες ερμηνεύτηκαν ως οικογένειες με δύο γυναίκες (εικόνα 1) και δύο άνδρες (εικόνα 4) ως γονείς.