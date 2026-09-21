Τι ακριβώς περιγράφει ο Πλούταρχος; «Εξαίφνης του αέρος υπορραγέντως ώφθη μέγα σώμα φλοφοειδές εις μέσον των στρατοπέδων καταφερόμενον»... Στον «ΛΕΥΚΟΛΛΟ» από τους «Βίους Παράλληλους»

Μάλιστα τον τελευταίο καιρό βλέπουν την δημοσιότητα αποχαρακτηριμένα βίντεο και φωτογραφίες από απόρρητα αμερικανικά αρχεία. Και η κουβέντα έχει ξανανοίξει, αυτή την φορά σοβαρά και χωρίς γραφικότητες...Ωστόσο, αναφορές υπάρχουν και σε προηγούμενους αιώνες, ενώ ο ίδιος ο Πλούταρχος έχει διασώσει μια τέτοια μαρτυρία εμφάνισης UFO πάνω από πεδίο μάχης στην αρχαιότητα.Το απόσπασμα είναι από το βιβλίο του Πλούταρχου «Λεύκολλος», από τους Βίους Παράλληλους, και συνέβη κατά τον Τρίτο Μιθριδατικό Πόλεμο (74-66 π.Χ.).Στο παρακάτω απόσπασμα, ο Πλούταρχος αναφέρει ότι ο Λεύκολλος με τον Ρωμαϊκό στρατό του ήταν έτοιμος να πολεμήσει εναντίον του Βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη και του συμμάχου του Μαρίου, τον οποίον είχε στείλει ο Σερτώριος προς βοήθεια του Μιθριδάτη.Ενώ ο στρατός των Ρωμαίων είχε παραταχθεί εναντίων του στρατού του Μιθριδάτη και όλα ήταν έτοιμα για να ξεκινήσει η μάχη, ξαφνικά, μέσα από τα σύννεφα εμφανίζεται ένα αγνώστου ταυτότητος ιπτάμενο αντικείμενο…[…]καταστὰς δ” εἰς ἔποψιν τῶν πολεμίων καὶ θαυμάσας τὸ πλῆθος, ἐβούλετο μὲν ἀπέχεσθαι μάχης καὶ τρίβειν τὸν χρόνον, Μαρίου δ”, ὃν Σερτώριος ἐξ Ἰβηρίας ἀπεστάλκει Μιθριδάτῃ μετὰ δυνάμεως στρατηγόν, ἀπαντήσαντος αὐτῷ καὶ προκαλουμένου, κατέστη μὲν εἰς τάξιν ὡς διαμαχούμενος, ἤδη δ” ὅσον οὔπω συμφερομένων, ἀπ” οὐδεμιᾶς ἐπιφανοῦς μεταβολῆς, ἀλλ” ἐξαίφνης τοῦ ἀέρος ὑπορραγέντος, ὤφθη μέγα σῶμα φλογοειδὲς εἰς μέσον τῶν στρατοπέδων καταφερόμενον, τὸ μὲν σχῆμα πίθῳ μάλιστα, τὴν δὲ χρόαν ἀργύρῳ διαπύρῳ προσεοικός, ὥστε δείσαντας ἀμφοτέρους τὸ φάσμα διακριθῆναι. τοῦτο μὲν οὖν φασιν ἐν Φρυγίᾳ περὶ τὰς λεγομένας Ὀτρύας συμβῆναι τὸ πάθος.»”Απόδοση στα Νέα Ελληνικά:[…] όταν αντίκρισε τους εχθρούς, απόρησε με το πλήθος τους και θέλησε να αποφύγει την μάχη και να καθυστερήσει, επειδή όμως ο Μάριος, που είχε στείλει από την Ιβηρία ο Σερτώριος στον Μιθριδάτη ως στρατηγό μαζί με στρατιωτική δύναμη, τον συνάντησε και τον προκαλούσε, παρατάχθηκε για να πολεμήσει. Ενώ βάδιζαν ήδη προς τη σύγκρουση, χωρίς να συμβεί καμιά φανερή μεταβολή, άνοιξε ο αέρας και φάνηκε να κατεβαίνει με ορμή ένα μεγάλο σώμα σαν φλόγα, που έμοιαζε πολύ με πιθάρι στο σχήμα και με πυρακτωμένο ασήμι στο χρώμα, και οι δύο στρατοί φοβισμένοι από το όραμα αποσύρθηκαν. Λένε λοιπόν πως αυτό έγινε στη Φρυγία, κοντά στις λεγόμενες Οτρύες.»Αυτό το γεγονός συνέβη κατά τον Τρίτο Μιθριδατικό Πόλεμο, τα έτη 74-66 π.Χ.Πηγή: Πλουτάρχου, Λεύκολλος, κεφάλαιο 8, εδάφια 5-6.