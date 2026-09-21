Πρακτορίλα στην Κομοτηνή: Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης του Τούρκου Πρόξενου – Γιατί τον ξήλωσε η Άγκυρα

Νέα στοιχεία και άγνωστες πτυχές βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την έκτακτη μετάθεση του Τούρκου Πρόξενου Κομοτηνής, Αϊκούτ Ο...
Νέα στοιχεία και άγνωστες πτυχές βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την έκτακτη μετάθεση του Τούρκου Πρόξενου Κομοτηνής, Αϊκούτ Ουνάλ, στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας στην Άγκυρα.
Όπως είχε αποκαλύψει η «Φωνή της Ροδόπης», η απόφαση για την απομάκρυνση του κ. Ουνάλ ελήφθη αιφνιδιαστικά και με άμεση ισχύ, ανατρέποντας τον αρχικό σχεδιασμό που προέβλεπε την παράταση της θητείας του στην περιοχή.
Στο αρχικό μας ρεπορτάζ είχαμε αναδείξει ως βασικές αιτίες τις παρεμβάσεις του στις αυτοδιοικητικές εξελίξεις και την προσπάθεια προώθησης συγκεκριμένων υποψηφίων στους Δήμους Αρριανών, Ιάσμου και Μύκης, καθώς και το ιδιαίτερα ψυχρό κλίμα στις επαφές του με εκπροσώπους μειονοτικών φορέων.
Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης
Παράλληλα, εκτενές δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» φέρνει στο φως πληροφορίες από διπλωματικούς κύκλους, συμπληρώνοντας το παζλ της εσπευσμένης ανάκλησης.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η αθηναϊκή εφημερίδα, η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ήταν μια σειρά από κινήσεις που προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια στην κεντρική διοίκηση.
Ανάμεσα σε αυτές μνημονεύεται η αιφνιδιαστική απόλυση δύο μόνιμων οδηγών του Προξενείου Κομοτηνής, εξέλιξη που προκάλεσε ανησυχία στους κόλπους της μειονότητας, αλλά και οι δημόσιες τοποθετήσεις του κατά την εκδήλωση για την επέτειο της 15ης Ιουλίου («Ημέρα Δημοκρατίας και Εθνικής Ενότητας»), οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις ακόμη και πρώην αυτοδιοικητικών στελεχών.
Η εμπλοκή της τουρκικής προεδρίας και το διάβημα για το Myschool
Όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου», το παρασκήνιο βάθυνε όταν τοπικός παράγοντας επικοινώνησε με ανώτατο στέλεχος της τουρκικής προεδρίας για να εκφράσει την ανησυχία του σχετικά με τις πρωτοβουλίες στις δημοτικές εκλογές.
Το στέλεχος της προεδρίας φέρεται να εξέφρασε πλήρη άγνοια για τους σχεδιασμούς αυτούς, τονίζοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες χωρίς την έγκριση της Άγκυρας αποτελούν σοβαρό σφάλμα. Κατά την ίδια πηγή, σε μεταγενέστερη επίσκεψη του ίδιου στελέχους στη Θράκη, τοπικοί θρησκευτικοί παράγοντες ενημέρωσαν για τους υποψήφιους που προωθούνταν.
Επιπλέον, διπλωματικοί κύκλοι τους οποίους επικαλείται η εφημερίδα αναφέρουν περιστατικό κατά το οποίο ο Πρόξενος μετέφερε εκτιμήσεις στην τουρκική Πρεσβεία στην Αθήνα περί αποπομπής παιδιών Τούρκων υπηκόων από μειονοτικά σχολεία.
Όταν πραγματοποιήθηκε σχετικό διάβημα στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, διαπιστώθηκε πως επρόκειτο απλώς για τεχνικές καθυστερήσεις στη γραφειοκρατική διαδικασία εγγραφών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Myschool.
Βάσει των ίδιων πληροφοριών, η σχετική εντολή που διαβιβάστηκε στο Τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής φέρει χαρακτήρα κατεπείγοντος, με τον Αϊκούτ Ουνάλ να καλείται να παραδώσει τα καθήκοντά του και να βρίσκεται στην Άγκυρα έως την 1η Οκτωβρίου.
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