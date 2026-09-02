ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΟΣ: Ενας ανεπανάληπτος ΕΛΛΗΝΑΣ! Χορηγός των Ολυμπιακών Αγώνων και ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ, Αφιερώθηκε στον ΙΩΝΑ ΔΡΑΓΟΥΜΗ και μαζί ίδρυσαν την «ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ»

Ο Κωνσταντίνος Μάνος ήταν ένα πρόσωπο που έζησε στις αρχές του 20 αιώνα και είχε τόσο πλούσια ζωή και δράση, που δύσκολα μπορεί κανείς να ...
Οι σπουδές του ολοκληρώθηκαν στην Οξφόρδη όπου παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας και φιλολογίας. Παράλληλα με τις σπουδές του στο εξωτερικό, ο Κωνσταντίνος Μάνος τύπωσε το 1890 στην Αθήνα την ποιητική του συλλογή με τίτλο «Λόγια της καρδιάς». Τα ποιήματα αναφέρονταν στον ελληνισμό, τον έρωτα και τη φύση και παρόλο που τα «Λόγια της καρδιάς» ήταν η μοναδική του ποιητική συλλογή, ο Μάνος συνέχισε να γράφει μεμονωμένα ποιήματα και να συνεργάζεται με το περιοδικό Εστία.
Χορηγός των Ολυμπιακών Αγώνων Έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο των σπουδών του στην Ευρώπη, ο Κωνσταντίνος Μάνος επέστρεψε στην Ελλάδα και ασχολήθηκε με την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, που ήδη είχαν αρχίσει να προωθούν οι Πιερ Ντε Κουμπερτέν και Δημήτρης Βικέλας. Ο Μάνος εκτός από τις επιστολές που έστειλε σε Ευρωπαίους για να διαδώσει το αθλητικό ιδεώδες, βοήθησε και οικονομικά την αναβίωση των αγώνων....
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