Φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ»: Στις 7 Σεπτεμβρίου το τελικό sea trial – Αντίστροφη μέτρηση για την ελληνική σημαία στις 30 Οκτωβρίου

.onalert.gr_Στην τελική ευθεία για την παράδοσή της στο Πολεμικό Ναυτικό μπαίνει η δεύτερη ελληνική φρεγάτα FDI HN «ΝΕΑΡΧΟΣ», καθώς οι επ...



Το τελευταίο καθοριστικό test του «ΝΕΑΡΧΟΥ»



Η περίοδος από τις 7 έως τις 20 Σεπτεμβρίου δεν αποτελεί μία ακόμη τυπική έξοδο του πλοίου από το Λοριάν. Οι τελικές δοκιμές στη θάλασσα πραγματοποιούνται αφού έχουν ήδη προηγηθεί οι επιμέρους έλεγχοι της πλατφόρμας, των συστημάτων πρόωσης, της παραγωγής και διανομής ενέργειας, της ναυτιλίας και φυσικά των βασικών στοιχείων του Συστήματος Μάχης.



Σε αυτή τη φάση, το ζητούμενο είναι το πλοίο να αποδείξει ότι όλα τα υποσυστήματα του μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά και με αξιοπιστία σε πραγματικές συνθήκες πλου. Οι δοκιμές περιλαμβάνουν διαφορετικά προφίλ ταχύτητας και ελιγμών, έλεγχο της πρόωσης και των ηλεκτρικών συστημάτων, λειτουργία των αισθητήρων, του ολοκληρωμένου συστήματος μάχης και των επικοινωνιών, καθώς και σειρά σεναρίων που προσομοιώνουν επιχειρησιακές συνθήκες.



Για το Πολεμικό Ναυτικό η συγκεκριμένη διαδικασία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς στελέχη του βρίσκονται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα στη Γαλλία και παρακολουθούν βήμα προς βήμα την ολοκλήρωση του πλοίου. Το πλήρωμα του «ΝΕΑΡΧΟΥ» έχει ήδη περάσει σε προχωρημένο στάδιο εκπαίδευσης και εξοικείωσης με τη νέα φρεγάτα, ώστε μετά την επίσημη παραλαβή να απαιτηθεί ο μικρότερος δυνατός χρόνος για τη μετάβαση στην επόμενη φάση επιχειρησιακής αξιοποίησης.



Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση των τελικών sea trials στις 20 Σεπτεμβρίου έως την τελετή της 30ής Οκτωβρίου θα χρησιμοποιηθεί για τις τελευταίες τεχνικές παρεμβάσεις, την αποκατάσταση τυχόν παρατηρήσεων που θα καταγραφούν στις δοκιμές και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής από το Πολεμικό Ναυτικό. Ο «ΝΕΑΡΧΟΣ» δεν αποτελεί απλώς το δεύτερο πλοίο της κλάσης. Η εμπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί από τον «ΚΙΜΩΝΑ» επιτρέπει στο Πολεμικό Ναυτικό να κινηθεί πλέον ταχύτερα σε μια σειρά από διαδικασίες που αφορούν την εκπαίδευση, τη συντήρηση, την τεχνική υποστήριξη αλλά και την επιχειρησιακή αξιοποίηση της νέας κλάσης.











Από ένα πλοίο σε πραγματική κλάση φρεγατών



Με την παράδοση του «ΝΕΑΡΧΟΥ», το Πολεμικό Ναυτικό περνά ουσιαστικά από τη φάση ένταξης ενός εντελώς νέου τύπου πλοίου στη δημιουργία μιας πραγματικής επιχειρησιακής κλάσης. Δύο FDI HN σημαίνουν δύο πληρώματα, κοινές διαδικασίες εκπαίδευσης, κοινή τεχνική υποστήριξη, κοινή εφοδιαστική αλυσίδα και κυρίως τη δυνατότητα σταδιακής δημιουργίας ενός σημαντικού πυρήνα στελεχών με εμπειρία πάνω στα νέα συστήματα.



Πρόκειται για εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς πλέον η γνώση που αποκτήθηκε με την πρώτη φρεγάτα δεν περιορίζεται σε έναν μικρό αριθμό Στελεχών, αλλά αρχίζει να διαχέεται σε ολόκληρο τον Στόλο. Χειριστές, τεχνικοί, Αξιωματικοί Ναυτιλίας και Επιχειρήσεων και προσωπικό υποστήριξης αποκτούν σταδιακά εμπειρία σε ένα πλοίο εντελώς διαφορετικής φιλοσοφίας από τις παλαιότερες ελληνικές φρεγάτες.



Οι FDI αποτελούν πλοία σχεδιασμένα εξαρχής για το ψηφιακό πεδίο μάχης, με υψηλό βαθμό αυτοματισμού, προηγμένους αισθητήρες και δυνατότητα διαχείρισης ενός εξαιρετικά μεγάλου όγκου πληροφοριών. Η ένταξή τους δεν αφορά επομένως μόνο την αντικατάσταση παλαιών Μονάδων, αλλά και την αλλαγή της φιλοσοφίας με την οποία ο ελληνικός Στόλος θα επιχειρεί τις επόμενες δεκαετίες.



Ο «ΦΟΡΜΙΩΝ» ακολουθεί



Την ίδια ώρα, πίσω από τον «ΝΕΑΡΧΟ» ακολουθεί με ταχύτατους ρυθμούς η τρίτη ελληνική FDI HN, η φρεγάτα «ΦΟΡΜΙΩΝ». Το πλοίο έχει ήδη περάσει στη φάση των θαλάσσιων δοκιμών και το πρόγραμμα συνεχίζεται με στόχο την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ελέγχων μέσα στους επόμενους μήνες.



Η τρίτη ελληνική φρεγάτα αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα, καθώς με την παράδοσή της το Πολεμικό Ναυτικό θα διαθέτει πλέον τρεις υπερσύγχρονες μονάδες της ίδιας κλάσης. Αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία, δυνατότητα ταυτόχρονης ανάπτυξης περισσότερων πλοίων σε διαφορετικές περιοχές ενδιαφέροντος και κυρίως σταδιακή αντικατάσταση των παλαιότερων μονάδων που για δεκαετίες αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά του Στόλου.



Το πρόγραμμα των τριών πρώτων FDI εξελίχθηκε με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς, καθώς η Naval Group εκμεταλλεύτηκε τη σύγχρονη φιλοσοφία ναυπήγησης με την παράλληλη κατασκευή και εξοπλισμό των επιμέρους τμημάτων του πλοίου. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει τη σημαντική μείωση του χρόνου από την έναρξη των εργασιών έως την καθέλκυση και στη συνέχεια έως την έναρξη των sea trials.



Ο «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» ολοκληρώνει την τετράδα FDI HN



Παράλληλα, συνεχίζεται η κατασκευή της τέταρτης ελληνικής FDI HN, της φρεγάτας «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», η οποία θα ολοκληρώσει τον αριθμό των τεσσάρων πλοίων που έχει αποφασίσει να αποκτήσει η Ελλάδα. Η τέταρτη φρεγάτα έχει ξεχωριστή σημασία για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πολεμικού Ναυτικού. Η ύπαρξη τεσσάρων μονάδων της ίδιας κλάσης επιτρέπει πλέον στο Αρχηγείο Στόλου να σχεδιάζει με βάση μια ολοκληρωμένη δύναμη και όχι μεμονωμένα πλοία. Ακόμη και όταν μία φρεγάτα βρίσκεται σε προγραμματισμένη συντήρηση ή σε περίοδο εκπαίδευσης, θα μπορούν να παραμένουν διαθέσιμες άλλες μονάδες για επιχειρησιακές αποστολές.



Ταυτόχρονα, όσο αυξάνεται ο αριθμός των ελληνικών FDI τόσο μειώνεται το κόστος και η πολυπλοκότητα της υποστήριξης ανά Μονάδα. Κοινά ανταλλακτικά, κοινοί εξομοιωτές, κοινή εκπαίδευση και κοινές διαδικασίες τεχνικής υποστήριξης δημιουργούν οικονομίες κλίμακας που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε έναν Στόλο ο οποίος για δεκαετίες ήταν υποχρεωμένος να διατηρεί σε υπηρεσία διαφορετικούς τύπους πλοίων και συστημάτων.

.onalert.gr_Στην τελική ευθεία για την παράδοσή της στο Πολεμικό Ναυτικό μπαίνει η δεύτερη ελληνική φρεγάτα FDI HN «ΝΕΑΡΧΟΣ», καθώς οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται καθοριστικές για την ολοκλήρωση του προγράμματος δοκιμών του πλοίου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του OnAlert, από τις 7 έως και τις 20 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η τελευταία και πλέον κρίσιμη περίοδος θαλάσσιων δοκιμών της φρεγάτας στα ανοιχτά της Βρετάνης.Πρόκειται ουσιαστικά για το τελευταίο τεστ του «ΝΕΑΡΧΟΥ» στη θάλασσα, πριν αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη παράδοσή του στο Πολεμικό Ναυτικό. Εφόσον το πρόγραμμα εξελιχθεί χωρίς απρόοπτα, η φρεγάτα θα επιστρέψει στο Λοριάν προκειμένου να ακολουθήσουν οι τελευταίες διαδικασίες αποδοχής, πιστοποίησης και προετοιμασίας για την παράδοση.Όπως ήδη έχει αποκαλύψει το OnAlert, η τελετή παράδοσης και ύψωσης της ελληνικής σημαίας έχει οριστεί για τις 30 Οκτωβρίου, οπότε ο «ΝΕΑΡΧΟΣ» θα περάσει και τυπικά στα χέρια του Πολεμικού Ναυτικού. Θα είναι η δεύτερη FDI HN που εντάσσεται στον ελληνικό Στόλο μετά τον «ΚΙΜΩΝΑ», σηματοδοτώντας την επιτάχυνση της μεγαλύτερης ανανέωσης των κύριων μονάδων επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού εδώ και δεκαετίες.