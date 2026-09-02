Rafale: Πώς θα χτυπάνε αόρατα τους στόχους τους και θα φτιάχνουν χάρτες ακριβείας για τους επόμενους! Τι δείχνουν προσομειώσεις

Σε προσομοίωση μάχης 3 ελληνικά Rafale γκρέμισαν 8 τουρκικά f-16 με μόνο δύο απώλειες... Το υπερ ραντάρ των νέων ελληνικών μαχητικών δίνει...









Τους ίδιους Meteor που θα έπαιρνε η τουρκία, αλλά τελικά μπλοκαρίστηκαν και που δίνουν το επιπλέον πλεονέκτημα στην Ελλάδα για χτυπήματα στρατηγικού βάθους...











Πάντως για να γνωρίζεται και τις πολεμικές αναλογίες, σε πιθανή αερομαχία τριών ελληνικών RAFALE με οκτώ υφιστάμενα τουρκικά f-16, (3 με 8) καταρρίπτονται και τα οκτώ τουρκικά f16 έναντι 2 rafale...

Rafale: Πώς θα χτυπάνε αόρατα τους στόχους τους τα γαλλικά μαχητικά και θα φτιάχνουν χάρτες ακριβείας για τις επόμενες επιθέσεις τους.Τα ελληνικά πλεόν Rafale αεροσκάφος φέρουν το ραντάρ RBE2 της Thales, που τους δίνει την δυνατότητα να ιχνυλατούν ταυτόχρονα πολλαπλούς στόχους στον αέρα.Το υπερ ραντάρ των νέων ελληνικών μαχητικών δίνει στους χειριστές τους την δυνατότητα δημιουργίας τρισδιάστατων χαρτών του εδάφους σε πραγματικό χρόνο.Το Rafale έχει την ικανότητα να εξαπολύει πύραυλο αέρος-αέρος προς τον στόχο του, χωρίς να αποκαλύπτει τη θέση του, εξαιτίας του συστήματος OSF της Thales, με τεχνολογία υπέρυθρης ακτινοβολίας.Ο συνδυασμός του ραντάρ AESA RBE2 και του πύραυλου μεγάλου βεληνεκούς Meteor δίνει στο Rafale υπεροχή στον αέρα για πέρα ​​από την οπτική εμβέλεια του χειριστή στόχους, σε όλες τις καιρικές συνθήκες.Τα ελληνικά Rafale F3-R διαθέτουν επίσης αυτόματο σύστημα αποφυγής σύγκρουσεων εδάφους (AGCAS) που τα κάνει πιο ασφαλή.Το AGCAS έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει τυχόν κινδύνους σύγκρουσεων εδάφους.Ήδη πάντως τα μεγάλα στρατιωτικά σάιτ αναφέρονται στο πόσο προηγμένα είναι τα ελληνικά Rafale F3-R, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους πυραύλους Meteor που θα φέρουν.