Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο για την Αττική και άλλες επτά περιοχές, δείτε τον χάρτη

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για αύριο, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα...



Ειδικότερα, σε κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος και η Ικαρία, καθώς και περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας.



Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.





‼️ Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 🔥 κατηγορίας 4️⃣ για αύριο Πέμπτη 03 Σεπτεμβρίου σε:



🔶 #Αττική

🔶 #Εύβοια

🔶 #Λέσβο #Χίο #Σάμο #Ικαρία

🔶 #Κυκλάδες



🔗 https://t.co/KNaCXhm1RA



ℹ️ Ειδικότερα, σε κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος και η Ικαρία, καθώς και περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας.Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.‼️ Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 🔥 κατηγορίας 4️⃣ για αύριο Πέμπτη 03 Σεπτεμβρίου σε:ℹ️ https://t.co/flk1mylJWS pic.twitter.com/oEumPIoClU — Civil Protection GR (@CivPro_GR) September 2, 2026

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για αύριο, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.