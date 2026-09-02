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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο για την Αττική και άλλες επτά περιοχές, δείτε τον χάρτη

Σεπτεμβρίου 02, 2026

  Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για αύριο, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα...

 



Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για αύριο, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, σε κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος και η Ικαρία, καθώς και περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας.

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.


‼️ Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 🔥 κατηγορίας 4️⃣ για αύριο Πέμπτη 03 Σεπτεμβρίου σε:

🔶 #Αττική
🔶 #Εύβοια
🔶 #Λέσβο #Χίο #Σάμο #Ικαρία
🔶 #Κυκλάδες

🔗 https://t.co/KNaCXhm1RA

ℹ️ https://t.co/flk1mylJWS pic.twitter.com/oEumPIoClU— Civil Protection GR (@CivPro_GR) September 2, 2026

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