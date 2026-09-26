Φθιώτιδα: Παρίσταναν μαθητές που μαζεύουν χρήματα για να βοηθήσουν συμμαθητές τους να πάνε πενθήμερη και εξαπατούσαν πολίτες

Νέα απάτη αποκαλύφθηκε στη Φθιώτιδα με πρωταγωνιστές μαθητές. Οι ανήλικοι παρίσταναν ότι συγκεντρώνουν χρήματα για να ενισχύσουν συμμαθητ...

Νέα απάτη αποκαλύφθηκε στη Φθιώτιδα με πρωταγωνιστές μαθητές. Οι ανήλικοι παρίσταναν ότι συγκεντρώνουν χρήματα για να ενισχύσουν συμμαθητές τους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για την πενταήμερη εκδρομή της Γ΄ λυκείου.Υποψήφια θύματα ήταν απλοί πολίτες και εργαζόμενοι που τους χρηματοδοτούσαν για να κάνουν μία καλή πράξη.Όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του LamiaReport, δύο άτομα νεαρής ηλικίας γύρω στα 16-18 ετών, εισήλθαν το μεσημέρι της Παρασκευής (25/9/26) σε καταστήματα και γραφεία της Λαμίας, υποστηρίζοντας ότι είναι μαθητές του Λυκείου Καμένων Βούρλων που μαζεύουν χρήματα για τους φτωχούς συμμαθητές τους.Δε δίστασαν να δώσουν όνομα και οικογενειακή κατάσταση, περιγράφοντας ακόμη και τι δουλειά κάνει ο δικός τους πατέρας, υποτίθεται για γνωριμία, ώστε να κάνουν το «υποψήφιο θύμα» να νιώθει πιο οικείο απέναντι σε πρόσωπα που δεν έχει ξαναδεί.Υποστήριξαν μάλιστα ότι η εκδρομή είναι στην Ιταλία και για αυτό τα έξοδα είναι σημαντικά ώστε να χρειάζονται βοήθεια για να πάνε όλοι οι συμμαθητές τους.Σε μία περίπτωση προσέγγισαν γνωστή δικηγόρο της Λαμίας, όπου επανέλαβαν την ωραία ιστορία τους, δίνοντας, όλα τα στοιχεία τους (ψεύτικα βέβαια) και ζητώντας ένα μικρό ποσό.Όταν τους ζήτησε μάλιστα κάποιο αποδεικτικό για την πρωτοβουλία τους, ο ένας νεαρός δε δίστασε να δείξει στο κινητό του ηλεκτρονικό έγγραφο με το όνομα της Διευθύντριας του Λυκείου η οποία δήλωνε ότι γνώριζε το σκοπό της δράσης τους.Τόσο το παρουσιαστικό των νεαρών απατεώνων, όσο και το μικρό ποσό που έπαιρναν λέγοντας πολλά ευχαριστώ, δεν πρόδιδε ότι επρόκειτο για απάτη. Ωστόσο η δικηγόρος θεώρησε σκόπιμο να επικοινωνήσει με το Λύκειο Καμένων Βούρλων όπου η Διευθύντρια δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν γνωρίζει, ούτε έχει δώσει κάποια άδεια για τέτοια ενέργεια.Το LamiaReport επικοινώνησε επίσης με τη Διεύθυνση του σχολείου και πήρε την απάντηση ότι δεν γνωρίζουν και δεν έχουν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη ενέργεια.Τόνισαν μάλιστα ότι ακόμη δεν έχει βγει προγραμματισμός για τη φετινή 5ημερη, πόσο μάλλον να έχουν λάβει μέριμνα για το πως θα καλυφθεί κάποιο ποσό που δεν υπάρχει.Επιπλέον δήλωσαν κατηγορηματικά ότι σε καμία περίπτωση δε θα υπέγραφαν για μια τέτοια ενέργεια καταδεικνύοντας ότι πρόκειται για μια εντελώς παράνομη πράξη, αφού οι δράστες χρησιμοποιούν ακόμη και ψευδή βεβαίωση.Όσο για τους δράστες, δεν μπορεί να γνωρίζουν αν όντως πρόκειται για μαθητές και μάλιστα του σχολείου τους.Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί οι δύο υποτιθέμενοι μαθητές.