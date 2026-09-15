Προειδοποίηση Μπιλ Γκέιτς: «Η τεχνητή νοημοσύνη μοιάζει με εξωγήινη απειλή»

Καμία κυβέρνηση στον πλανήτη δεν είναι έτοιμη για τις ραγδαίες κοινωνικές ανατροπές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, δήλωσε ο Μπιλ Γκέιτς ...

Καμία κυβέρνηση στον πλανήτη δεν είναι έτοιμη για τις ραγδαίες κοινωνικές ανατροπές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, δήλωσε ο Μπιλ Γκέιτς σε συνέντευξή του στο Reuters, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τις επερχόμενες απειλές.Ο δισεκατομμυριούχος «φιλάνθρωπος» και συνιδρυτής της Microsoft, ο οποίος διατηρούσε σταθερά μια αισιόδοξη ματιά γύρω από τις τεχνολογικές εξελίξεις, έχει αναθεωρήσει τη στάση του. Πλέον εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για μαζική απώλεια θέσεων εργασίας, ενδεχόμενες κυβερνοεπιθέσεις και τον εθισμό των χρηστών σε ψηφιακούς συντρόφους. «Δεν πιστεύω ότι κάποια κυβέρνηση έχει εμβαθύνει στο θέμα όσο χρειάζεται», τόνισε, υπογραμμίζοντας το χάσμα ανάμεσα στην πολιτική ετοιμότητα και την ταχύτητα των εξελίξεων.Την ίδια ώρα, ο Γκέιτς επισημαίνει ότι η τεχνολογία διαθέτει τεράστιες δυνατότητες στήριξης των φτωχότερων πληθυσμών, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει σωστή διαχείριση και ισότιμη πρόσβαση. Όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη, το Ίδρυμα Gates προγραμματίζει να διαθέσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέσα στα επόμενα δύο χρόνια για τη διεύρυνση της πρόσβασης σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Το ποσό αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο ετήσιο πλάνο δαπανών ύψους 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων του οργανισμού.Ο ίδιος έχει ήδη μεταφέρει τις ανησυχίες του σε ηγετικές προσωπικότητες, ανάμεσα στις οποίες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και κυβερνητικά στελέχη στην Ουάσιγκτον. Σχεδιάζει επίσης να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ εντός του έτους. «Οι κυβερνήσεις έχουν μείνει πολύ πίσω σε αυτό», επανέλαβε.Σύμφωνα με τον ίδιο, πάντως οι ανησυχίες αυτές έχουν ήδη τεθεί σε συζητήσεις με διεθνείς ηγέτες, ανάμεσα στους οποίους ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και το επιτελείο του, ενώ σχεδιάζει να συναντηθεί εντός του έτους με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. «Οι κυβερνήσεις έχουν μείνει πολύ πίσω σε αυτό το θέμα», πρόσθεσε, παρομοιάζοντας την κατάσταση με σενάριο κινηματογραφικής εισβολής: «Υπάρχουν πολλές ταινίες όπου πλησιάζουν εξωγήινοι και ξαφνικά οι ΗΠΑ, η Κίνα και όλος ο κόσμος ενώνουν μαγικά τις δυνάμεις τους για να λύσουν το πρόβλημα. Η τεχνητή νοημοσύνη μοιάζει με μια τέτοια εξωγήινη νοημοσύνη. Είναι ήδη εδώ και καλά θα κάνουμε να δράσουμε όπως δείχνουν αυτές οι ταινίες».Κύμα συναγερμού και εκκλήσεις για φρένο στη Silicon ValleyΟι δηλώσεις του Γκέιτς έρχονται στον απόηχο έντονων αναταράξεων στον τεχνολογικό κλάδο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ο Τζέικομπ Κόξον, ερευνητής που εργάστηκε στην Anthropic και την OpenAI, υπέβαλε την παραίτησή του απευθύνοντας μια ανατριχιαστική προειδοποίηση: η τεχνητή νοημοσύνη «θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας».Από πλευράς του ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, δημοσίευσε ένα εκτενές κείμενο καλώντας τις ανταγωνίστριες εταιρείες να επιβραδύνουν την ανάπτυξη των μοντέλων τους. Ο Αμοντέι εξέφρασε έντονους φόβους για την επαναληπτική αυτοβελτίωση (RSI - Recursive Self-Improvement), το σημείο όπου τα ψηφιακά συστήματα αποκτούν επαρκή ευφυΐα ώστε να εξελίσσονται και να αναβαθμίζονται αυτόνομα χωρίς ανθρώπινο έλεγχο. Την παρέμβασή του στήριξαν δημόσια ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν και ο ιδρυτής της SpaceX Έλον Μασκ.