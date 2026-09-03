Κουίζ: Βρείτε τι σημαίνουν αυτές οι 3 αρχαίες ελληνικές φράσεις – Μόνο το 5% τα καταφέρνει

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στα αρχαία ελληνικά με αυτό το κουίζ. Η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι πλούσια σε λέξεις και εκφράσεις και πολλο...

Έπεα πτερόεντα

Άχθος αρούρης

Δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται Μπείτε στο FOXreport.gr και κάντε το 3/3 στο κουίζ.

Υπάρχουν εκφράσεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά και άλλες που είναι σπάνιες. Μπορεί να έχουμε μια ιδέα για το τι σημαίνουν, αλλά δεν είμαστε σίγουροι.Αυτό το κουίζ καλεί τους χρήστες να μαντέψουν τη σημασία τριών αρχαίων ελληνικών εκφράσεων που δεν είναι γνωστές. Μερικοί μπορεί να μην τις έχουν ακούσει ποτέ, ενώ άλλοι μπορεί να θυμούνται αμυδρά κάτι. Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που γνωρίζουν ακριβώς την ερμηνεία τους.Μπορεί να γνωρίζετε τη σημασία μιας ή δύο από αυτές τις εκφράσεις, αλλά είναι δύσκολο να γνωρίζετε τι σημαίνουν και οι τρεις. Μόνο το 5% των ανθρώπων γνωρίζει τη σημασία και των τριών αρχαίων εκφράσεων. Είστε έτοιμοι να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας;